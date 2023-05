Julius Baer tarde à profiter des tourments de Credit Suisse

Les clients de Credit Suisse ne se sont pas massivement réfugiés chez Julius Baer. La communication financière publiée ce mardi 23 mai par le spécialiste de la gestion de fortune a déçu le marché. La banque zurichoise a indiqué, dans cette mise à jour de ses résultats, que ses actifs sous gestion avaient progressé de 1% seulement sur les quatre premiers mois de l’année par rapport à 2022, à 429 milliards de francs suisses. «Julius Baer était perçu comme le gagnant des difficultés de Crédit Suisse, ce qui n’est pas évident dans ces résultats», résument les analystes de JPMorgan. Le titre de la banque zurichoise dévissait de 8,5% à l’ouverture, avant de clôturer en baisse de 6,9%.

Julius Baer a profité d’un afflux de 3,5 milliards de francs suisses «sur la fin de la période», après un «démarrage lent en 2023». Elle met en avant dans son communiqué «le contexte difficile pour les gestionnaires de fortune, avec des incertitudes planant en particulier sur le secteur bancaire». Dans cet environnement, les clients sont «restés relativement prudents», explique encore la banque, qui indique avoir enregistré malgré tout de «solides contributions» en provenance de clients domiciliés en Asie, et spécialement à Hong Kong, en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Irlande et en Suisse, au Moyen-Orient et en Israël. La performance a néanmoins été affectée au cours de la période par un effet de change défavorable, le franc suisse s’étant apprécié par rapport au dollar.

Des recrutements pour accélérer

Si les attentes du marché ont été déçues à court terme, Julius Baer affirme être en bonne voie pour profiter à moyen terme de la disparition de Credit Suisse, qui doit être absorbée dans les prochaines semaines par sa rivale UBS. La banque zurichoise indique être prête à se lancer dans «un nouveau cycle d’investissements» dans les deux ans à venir et a commencé à attirer des talents dans ce but. Julius Baer a déjà profité de la crise de confiance qui a secoué Credit Suisse pour recruter de nouveaux chargés de clientèle, augmentant ses effectifs de 40 équivalents temps plein (ETP) sur la période. Et la banque indique qu’elle dispose d’un réservoir de talents pour poursuivre sa dynamique de recrutements sur le reste de l’année 2023, ce qui devrait «contribuer de manière significative à faire rentrer de nouveaux avoirs à moyen terme».

Cette phase de croissance n’empêche pas Julius Baer de maintenir sa performance opérationnelle. La banque a enregistré une marge brute de 92 points de base (pb) sur les quatre premiers mois, proche du niveau de 93 pb au second semestre 2022. Le coefficient d’exploitation s’est maintenu à 66%, inchangé par rapport à l’année 2022.

Avec cette communication, Julius Baer a tenu également à rassurer sur sa solidité. Son ratio de capital CET1 s’élève à 15% à fin avril 2023, contre 14% à la fin de l’année 2022. La banque, qui a lancé en mars un programme de rachat d’actions de 400 millions de francs suisses, indique que toutes ces actions seront annulées dans les prochains mois.◆

