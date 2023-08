HSBC profite de la remontée des taux et redistribue à ses actionnaires

Malmenée par des actionnaires activistes, dont l’assureur chinois Ping An, HSBC démontre la force de son modèle global. Les résultats publiés pour le premier semestre, durant lequel son profit net a doublé à 18 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes, ont de quoi conforter cette stratégie.

La banque britannique, qui tire environ deux tiers de ses revenus de l’Asie, a profité de la remontée des taux. Ses revenus ont bondi de 12,3 milliards de dollars pour s'élever à 36,9 milliards de dollars, soit une hausse de 56% sur un an.

Les revenus de sa banque de détail, banque commerciale et gestion de fortune ont notamment crû de plus de 40% au cours du semestre, soutenus par l’amélioration des marges sur les prêts. La marge nette d’intérêt de HSBC a augmenté de 46 points de base à 1,70%. HSBC a relevé, en conséquence, sa prévision concernant son revenu net d’intérêt qui devrait atteindre 35 milliards de dollars cette année, contre 34 milliards de dollars annoncés précédemment.

Objectif de rentabilité relevé

En mai dernier, la banque britannique avait remporté la bataille face à Ping An et aux activistes chinois, leur proposition de scission des activités asiatiques ayant été rejetée par la majorité des actionnaires. Mais elle reste néanmoins sous pression pour augmenter sa rentabilité. HSBC a ainsi annoncé ce mardi 1ᵉʳ août qu’elle relevait son objectif de retour sur fonds propres tangibles, anticipant «une croissance à deux chiffres pour 2023 et 2024, sans tenir compte de l’impact des acquisitions et de cessions significatives». «Notre stratégie nous a permis de renforcer encore notre bilan, ce qui nous offre une bonne plate-forme de croissance dans le cycle actuel des taux d’intérêt, tout en maintenant une discipline en matière de coûts », explique la banque dans un communiqué.

Pour 2023, HSBC vise une hausse des dépenses d’exploitation d’environ 3 %. Cette cible «exclut l’impact de l’acquisition de SVB UK et des investissements connexes à l'échelle internationale, qui devraient ajouter environ 1 % aux dépenses d’exploitation du groupe», précise la banque.

Redistribution

Son ratio de capital CET1 a crû de 0,5 point au premier semestre, s’affichant à 14,7% au 30 juin 2023. HSBC maintient un objectif de 14 à 14,5% à moyen terme, et compte réduire cette cible à long terme. A l’image d’Unicredit, qui profite de la remontée des taux pour faire tourner son moteur boursier, HSBC renvoie ses profits à ses actionnaires. Son taux de distribution est fixé à 50% pour 2023 et 2024. La banque britannique, qui avait suspendu le versement de dividendes trimestriels depuis la crise du Covid-19, a annoncé un deuxième dividende intérimaire de 0,10 dollar par action.

Elle a également surpris positivement le marché en annonçant son intention de lancer un nouveau programme de rachat d’actions pour un montant maximum de 2 milliards de dollars «dans les trois mois à venir». «D’autres rachats pour 2023 et au-delà seront soumis à des niveaux de capital appropriés », prévient-elle. Des annonces bien accueillies en Bourse, le titre HSBC prenant 2,7% après la publication avant de se stabiliser en fin de matinée. Au cours des deux dernières années, la capitalisation de HSBC a crû de 68%, tandis que celle de sa rivale Barclays, pénalisée par la banque d’investissement, a baissé de 14%.

HSBC, qui a rationalisé sa présence géographique en cédant ses activités au Canada et en Grèce, tandis que la cession de sa banque de détail en France connaît quelques péripéties, a annoncé la poursuite de cette stratégie avec la vente de ses activités à Oman. La cession de ses activités en Russie, qui devait être bouclée au premier semestre, est toujours suspendue aux autorisations réglementaires, a reconnu son directeur général Noel Quinn.

Si les perspectives sont positives, ce dernier a tout de même mis en garde contre les incertitudes pesant sur la conjoncture, en particulier au Royaume-Uni où l’inflation et la hausse des taux mettent les ménages sous pression. HSBC est, par ailleurs, fortement exposée à l’immobilier commercial en Chine qui souffre du ralentissement économique et a passé à ce titre une provision de 300 millions de dollars au premier semestre. Au total, la banque a mis de côté 1,3 milliard de dollars pour couvrir les pertes de crédit.

