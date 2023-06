Finance durable et protection des épargnants restent le leitmotiv de l’AMF à horizon 2027

Chose promise, chose due. La présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Marie-Anne Barbat-Layani, a présenté lundi son programme «Impact 2027» fixant les orientations stratégiques du régulateur français. Une stratégie «nourrie de l’écoute des parties prenantes» et déclinée en six grandes orientations stratégiques.

Ce plan s’articule autour de deux axes transversaux. D’une part, «un régulateur exigeant pour une place financière de premier plan». L’AMF compte poursuivre une supervision efficace des acteurs de marché, notamment en modernisant ses outils, et veut améliorer la compétitivité de la France, par exemple en évitant la surréglementation et les surtranspositions de la réglementation européenne en l’absence d’enjeu majeur de protection des épargnants.

Constatant la faiblesse des introductions en Bourse à Paris, Marie-Anne Barbat-Layani invite à travailler l’attractivité de la place, en trouvant un équilibre entre des contraintes, qui ne dissuadent pas, et une bonne information des investisseurs. Elle invoque aussi la possibilité de droits de vote multiples introduite par le Listing Act, sous réserve des garde-fous nécessaires. «Aujourd’hui, les petits actionnaires sont très protégés. On ne veut pas que cela change. Mais le balancier ne va-t-il pas trop loin par rapport à d’autres places financières ? », s’interroge la présidente de l’AMF, appelant de ses vœux un vrai marché européen sans concurrence entre Etats.

Près de 100 millions d’euros d’amendes en 2022

L’Autorité compte aussi améliorer son contrôle, en instaurant une procédure de transaction simplifiée pour les manquements simples, comme les obligations déclaratives, nécessaires à une information de qualité. Aujourd’hui, le régulateur n’a que l’accord de composition administrative ou la procédure de sanction à sa disposition. Des dispositifs trop lourds pour ces manquements administratifs. Cette demande nécessite toutefois une modification législative, qui n’est pas encore à l’ordre du jour du Parlement.

L’an dernier, l’AMF a homologué sept compositions administratives (contre 9 en 2021) pour un montant total d’un million d’euros, et prononcé 12 décisions de sanctions (contre 19 en 2021), à l’encontre de 29 personnes pour un total de près de 100 millions d’euros, un record historique, dont 93 millions pour le seul dossier H2O.

D’autre part, l’AMF mise sur l’influence, avec «une action internationale forte». Elle plaide toujours pour la mise en place d’un marché européen de capitaux unifié, pour la convergence des pratiques afin de mieux protéger les épargnants.

Accompagner l’innovation

«Impact 2027» se fixe trois priorités. Primo, la protection des épargnants. Leitmotiv du régulateur, qui veut stimuler leur esprit critique avec la montée en puissance des réseaux sociaux, des influenceurs financiers et de la «gamification», où les frontières entre jeu et investissements peuvent se brouiller. L’Autorité veut aussi favoriser une distribution de produits adaptés au profil de l’investisseur, avec une réelle transparence sur les frais, et en améliorant le rapport qualité/prix de l’offre d’épargne financière, notamment dans le cadre de la stratégie européenne pour l’investissement de détail (Retail Investment Strategy).

Secundo, pionnière en matière de finance durable, l’AMF compte bien conserver son leadership, en contribuant à la finalisation d’un cadre réglementaire européen et international clair et cohérent, et en accompagnant les émetteurs dans leurs nouvelles obligations d’information extra-financière.

Tertio, l’AMF veut anticiper l’avenir en accompagnant l’innovation. Elle identifiera les grands enjeux et participera aux réflexions internationales pour la construction d’un cadre réglementaire sur l’intelligence artificielle ou la «finance ouverte».

Marie-Anne Barbat-Layani a également évoqué le domaine des cryptoactifs dont l’année 2022 a aussi bien reflété le foisonnement d’innovations, caractéristique de ce secteur, avec le changement de consensus d’Ethereum en tête, mais aussi son immaturité, avec en point d’orgue la faillite de FTX et le krach de Terra Luna. Sa présidente veut donc continuer à «accompagner vers la maturité» le secteur. Au plus tôt en 2025, l’agrément MiCA (Market in Crypto-Assets) sera obligatoire pour tous les acteurs désireux d’offrir des services autour des cryptoactifs en Europe. Ce texte européen exigera un niveau de conformité proche de celui des institutions financières du système traditionnel.

Les acteurs français partent avec un avantage puisque MiCA a largement été inspiré de la réglementation française. Depuis 2019 et l’établissement de la loi Pacte, une entreprise doit s’enregistrer comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’AMF pour opérer en France. Le périmètre de cet enregistrement concerne essentiellement la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et ne prévoit pas de dispositif particulier de protection des épargnants. L’étape supérieure est l’agrément PSAN français. A ce jour, aucun acteur ne l’a encore obtenu.

L’AMF publiera des indicateurs de performance

Enfin, l’AMF se veut une autorité «attractive et performante». Elle promet en particulier de rendre compte de son action en publiant des indicateurs de performance, utiles à la fois «pour notre gestion interne et pour rendre compte de notre action», précise la présidente de l’AMF. Le régulateur s’est aussi engagé à une gestion resserrée. «Nous devons prendre notre part dans les efforts de gestion», reconnait Marie-Anne Barbat-Layani, tout en voulant convaincre l’Etat de lui donner les moyens nécessaires à ses missions. L’AMF a encore fini l’année dans le rouge avec une perte nette de 0,9 million en 2022 et anticipe une perte de 1,5 million en 2023.