Deutsche Bank poursuit sa diète malgré un profit record

Deutsche Bank est solide et ses résultats du premier trimestre, au plus haut depuis une décennie, le prouvent. Chahuté après la faillite de Silicon Valley Bank, l’ancien homme malade de la finance européenne avait failli être entraîné il y a quelques semaines dans la crise de confiance touchant le secteur bancaire. Le prix de sa couverture contre le risque de défaut (CDS) s’était notamment envolé.

Avec un bénéfice net de 1,3 milliard d’euros au premier trimestre, en hausse de 8% sur un an, Deutsche Bank «démontre sa force et sa résilience», a souligné son directeur financier James von Moltke. La hausse des taux d’intérêt a ainsi compensé le ralentissement dans la banque d’investissement dont les revenus décrochent de 19%. La banque d’entreprises et la banque de détail ont, quant à elles, bien performé avec des revenus en hausse, respectivement, de 35% et 10%.

La première banque allemande bénéficie d’un effet de ciseau positif, ses revenus progressant au total de 5% à 7,7 milliards d’euros, tandis que les coûts n’avancent que de 1% seulement. Son patron Christian Sewing, artisan du redressement de la banque qui avait touché le fond après la crise de 2008, entend malgré tout poursuivre les efforts.

Suppressions de postes dans les back-offices

Deutsche Bank, qui a déjà supprimé 18.000 postes entre 2019 et 2022, va continuer à tailler fortement dans ses coûts. Elle revoit son objectif d’économies à la hausse de 25%, à 2,5 milliards d’euros. La banque compte accélérer les suppressions d’emplois, hormis dans les métiers en contact avec la clientèle, a-t-elle annoncé. Selon l’agence Bloomberg, ce sont 800 postes ‘senior’ dans les back-offices qui pourraient être supprimés.

Deutsche Bank «est en bonne voie pour atteindre ou dépasser ses objectifs en 2025 », a souligné Christian Sewing dont l’objectif est de restaurer la rentabilité de la banque et retourner davantage à ses actionnaires. Il a d’ores et déjà indiqué la tenue d’un programme de rachat d’actions au second semestre. La banque allemande a également rassuré sur ses réserves de fonds propres. Son ratio de capital CET 1 a augmenté de 0,2 point à 13,6%. Deutsche Bank prenait plus de 2% à la Bourse de Francfort à la suite de ces annonces.