Deutsche Bank est pénalisée par des litiges et des charges exceptionnelles

Deutsche Bank est rattrapée par son passé. La première banque allemande a publié un profit après impôt de 940 millions d’euros au deuxième trimestre, en baisse de 22% sur un an. En cause : une charge fiscale plus importante, de l’ordre de 33% contre 22% au deuxième trimestre 2022, et le règlement de litiges, dont certains sont « non déductibles des impôts ».

Les charges exceptionnelles supportées par Deutsche Bank au deuxième trimestre se chiffrent, au total, à 655 millions d’euros. Elles comprennent 395 millions d’euros de coûts liés au règlement des litiges et 260 millions d’euros de frais de restructuration liés au déploiement de sa stratégie dite de« banque globale ».

La banque allemande au passé sulfureux, qui détenait avant Credit Suissele statut de mouton noir de la finance européenne, a notamment dû passer 100 millions d’euros de provisions supplémentaires pour un litige avec des clients polonais lié à des contrats de prêt hypothécaire en devises étrangères. Elle a également accepté de payer une amende de 186 millions de dollars aux États-Unis pour n’avoir pas pris de mesures suffisantes en matière de lutte anti-blanchiment et réglé 75 millions de dollars aux victimes de Jeffrey Epstein dans le cadre d’un recours collectif.

Des revenus en forte hausse

En excluant ces charges exceptionnelles, le profit avant impôt de Deutsche Bank ressort en hausse de 25% à 2,1 milliards d’euros au deuxième trimestre. Malgré le ralentissement de la banque d’investissement (- 11%), Deutsche Bank a bénéficié d’une solide croissance de ses revenus, bien au-delà de ses objectifs. En hausse de 11% à 7,4 milliards d’euros au deuxième trimestre, ils sont notamment tirés par la performance de la banque d’entreprises (+ 25%) et de la banque privée (+11%). Deutsche Bank indique, par ailleurs, avoir bénéficié de rentrées de capitaux dans la banque privée et la gestion d’actifs de l’ordre de 16 milliards d’euros sur le trimestre.

La banque allemande a, en outre, bénéficié de l’impact positif de la remontée des taux qui s’est traduit par une amélioration de la marge nette d’intérêt dans la banque commerciale et la banque privée. Elle s’établit pour le groupe à 1,51% au deuxième trimestre, contre 1,41% au trimestre précédent.

Objectif de redistribution confirmé

Sur les six premiers mois de l’année, Deutsche Bank enregistre un profit après impôt de 2,3 milliards d’euros en baisse de 7% sur un an. Il s’agit toutefois du douzième trimestre consécutif de bénéfices, après des années douloureuses de pertes. Son ratio de capital CET 1 s’élève à 13,8% au deuxième trimestre.

Deutsche Bank confirme le lancement en août de son programme de rachat d’actions de 450 millions d’euros d’ici à la fin de l’année, après avoir reçu l’approbation du superviseur bancaire. Elle devrait retourner 1,75 milliard d’euros au total à ses actionnaires sur la période 2022-2023. La banque allemande réaffirme son objectif de redistribuer 8 milliards d’euros à ses actionnaires sur la période 2021-2025. Après publication de ces résultats mercredi matin, son titre reculait de 1% en Bourse.