BNP Paribas veut reprendre les clients d’Orange Bank

L’affaire était dans l’air depuis quelques jours déjà. Mercredi soir, Orange a indiqué être entré en négociations exclusives avec BNP Paribas en vue d’accompagner les clients d’Orange Bank en France.

L’opérateur a en effet décidé de quitter l’activité de banque de détail. «Qu’il s’agisse de banque digitale au quotidien avec Hello Bank, de crédit à la consommation avec BNP Paribas Personal Finance ou d’assurance, que nous opérons déjà dans le cadre d’un partenariat entre BNP Paribas Cardif et Orange, nous accompagnerons les clients avec un dispositif bancaire solide et des services performants», a réagi Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, cité dans le communiqué.

L’accord avec la plus grande banque française prévoit aussi le développement de solutions de financement des terminaux mobiles. Les deux entreprises discuteront également des modalités de reprise de l’activité d’Orange Bank en Espagne.

Un coût pour BNP Paribas ?

Orange indique que les services habituels aux clients de sa filiale bancaire seront maintenus pendant toute la durée du processus. L’opération ne «remettra pas en cause la trajectoire financière du Groupe 2023-2025 telle qu’elle a été présentée au Capital Market Day du 16 février 2023», précise également l’opérateur.

Lancé en 2017, Orange Bank n’a jamais été rentable et les réflexions concernant une cession auraient débuté à l’automne dernier, six mois après l’arrivée de la nouvelle directrice générale du groupe, Christel Heydemann.

La reprise des clients de l’opérateur par BNP Paribas pourrait coûter à la banque de la rue d’Antin, notamment en potentiels «cadeaux» de bienvenue destinés à convaincre les clients d’opter pour la bascule à l’image de ce qu’a proposé Boursorama lors de l’accord avec ING. L’opération pourrait en revanche permettre au géant européen de renforcer sa banque en ligne, Hello Bank, qui n’affiche pas le même succès que la filiale de la Société Générale.