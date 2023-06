Thierry Laborde (BNP Paribas) : «Nous construisons des usines de paiement pour être plus performants»

L’Agefi : BNP Paribas a présenté sa stratégie dans les paiements récemment, qu’est-ce qui fait l’originalité de ce positionnement ?

Thierry Laborde : Notre organisation, d’abord. A côté de l’activité Transaction Banking qui traite les paiements des entreprises et de la monétique (les paiements par carte, en émission et en acquisition), nous avons créé un département dédié aux paiements retail. A cela s’ajoutent les métiers spécialisés avec plusieurs fintechs dans lesquelles BNP Paribas a investi, comme Nickel, Floa ou Kantox, et qui nous permettent de proposer une offre complète à tous nos clients. Nous servons donc à la fois les particuliers, les entreprises et commerçants sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, avec une compréhension fine de leurs besoins. L’originalité de notre organisation est d’avoir réuni les équipes IT dédiées aux paiements dans un seul service transverse. C’est ce qui nous permet de construire de manière rapide et sécurisée de nouvelles usines de paiement européennes tout en intégrant l’innovation technologique.

Qu’est-ce que vous faites de plus désormais ?

Nous sommes capables de traiter 9 millions d’opérations en une journée. Notre capacité, largement renforcée par nos investissements technologiques et notre dimension européenne, nous permet d’accompagner la transformation des usages et le développement de nombreux commerçants qui réalisent des transactions en masse. C’est le cas de récents appels d’offres que nous avons remportés, comme Gifi ou, au Royaume-Uni, un important réseau de magasins qui représente plus de 300 millions de transactions par an. Et d’autres commerçants européens nous rejoignent actuellement.

Où est la dimension européenne de votre organisation ?

Nos usines de paiements sont construites à l’échelle européenne. Par exemple, une usine a été construite pour traiter les virements internationaux, pour nos filiales domestiques en Europe, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et la France. Cette construction a été faite en mode agile avec des équipes multipays travaillant ensemble à distance, ce qui a permis de mutualiser l’investissement. Nous sommes en train de finaliser l’usine monétique européenne qui traitera les paiements carte tout en prenant en compte les spécificités locales, comme les schémas de paiement locaux avec le Groupement Cartes Bancaires pour la France, Bancontact en Belgique et Bancomat en Italie.

Par ailleurs, BNP Paribas est actionnaire et un fervent promoteur de l’European Payments Initiative (EPI), dont la marque est en cours de finalisation. C’est une initiative majeure pour la souveraineté européenne des paiements. Un pilote sera lancé d’ici à la fin de l’année sur le paiement de particulier à particulier, avant de lancer le paiement de particulier à professionnel au 2e ou 3e trimestre 2024. Puis suivront le paiement e-commerce, m-commerce et enfin le paiement en point de vente.

Où en est le virement instantané qui sera le sous-jacent des services d’EPI ?

En ce qui concerne BNP Paribas, il est en forte croissance depuis qu’il a été intégré dans la convention de compte Esprit Libre. Le virement instantané représente désormais 15% du nombre total de virements en Europeet pourrait rapidement atteindre 30% voire davantage avec le lancement prochain du virement instantané de masse pour les entreprises (bulk payment). Là également, comme pour le virement classique et pour le prélèvement, nous avons construit une usine spécifique pour traiter les «SCT inst» pour toutes nos banques commerciales et pour CIB en Europe. Le fait de construire une usine pour nos différentes entités apporte non seulement de l’innovation, de la solidité et de la sécurité pour nos clients, mais permet aussi de gagner en performance. Nous menons la même stratégie dans la monétique : la partie acquisition a déjà été mutualisée, la trajectoire sur l’émission s’étalera jusqu’en 2026.

Est-il encore nécessaire d’investir sur la carte ?

Nous continuerons d’investir pour offrir les solutions dont nos clients ont besoin. Bien sûr, la carte continue de gagner des parts de marché sur les espèces et sur le chèque, grâce au sans-contact et à la digitalisation des paiements. Nous investissons avec notre partenaire BPCE dans Partesys, notre coentreprise, qui accueille les flux d’acquisition et les émissions de cartes non françaises. Le grand changement à venir, c’est la tokenisation des cartes bancaires : BNP Paribas a choisi d’utiliser le service de tokenisation de Cartes Bancaires, une offre propre à la France, ce qui garantit la souveraineté et la maîtrise sur ces paiements.

La BCE envisage d’émettre un euro digital dans ce même but : qu’en pensez-vous ?

Si nous sommes sollicités, nous ferons le travail, bien sûr. Mais quels seront les cas d’usage de l’euro digital, notamment si EPI est un succès ? Face aux ambitions des Gafam, l’Europe a plusieurs atouts : la réglementation, EPI et enfin l’euro digital. Il pourrait éventuellement être conçu comme une solution de secours. Nous sommes par ailleurs très favorables à la création d’un euro digital comme monnaie de gros (wholesale) interbancaire grâce à la blockchain, et nous participons aux expérimentations.

Enfin, pourquoi BNP Paribas a-t-elle refusé d’indemniser un client qui avait perdu beaucoup d’argent à la suite d’une fraude par manipulation ?

Les cas de fraudes qui visent à tromper les individus sont de plus en plus complexes et doivent être étudiés au cas par cas pour comprendre ce qui s’est passé. Une clarification nécessaire a été apportée par les 13 recommandations de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Cela nous permettra d’enquêter et de mieux déterminer si le remboursement est justifié. C’est aussi un rappel de la responsabilité de chacun dans ce domaine : les clients ne doivent pas transmettre leurs données bancaires et les opérateurs télécoms auront bientôt l’obligation d’authentifier les lignes avec la loi Naegelen qui entre en application en juillet prochain. Pour notre part, nous investissons massivement pour prévenir la fraude et multiplions les campagnes de sensibilisation auprès de nos clients, avec l’ensemble de la place. Nous avons récemment fait évoluer les écrans de validation des paiements et nous travaillons avec les autres banques pour déterminer ensemble les bonnes pratiques en la matière. Le sujet est à prendre en compte dans la révision de la DSP2. Et, pour sécuriser davantage les accès aux comptes par des tiers, nous sommes favorables à la contractualisation avec les prestataires de paiement, ce qui n’est pas possible dans le cadre actuel.