Orange ouvre un nouveau round pour la cession de sa banque

Quand et comment ? La décision d’Orange de céder sa banque semble être prise, mais reste à savoir de quelle manière le groupe va se séparer de cette activité. Le sujet Orange Bank figure d’ailleurs à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration de l’opérateur le 28 juin. L’information, dévoilée par Le Figaro, a été confirmée à L’Agefi de source interne.

Après avoir tenté sans succès de céder la structure, Orange s’oriente maintenant vers une cession de clientèle, comme cela a été le cas lorsque ING a proposé à ses clients de rejoindre Boursorama. Dans le cas d’Orange, BNP Paribas, qui ne veut pas racheter la banque dans sa totalité, est sur les rangs pour en récupérer les clients.

Mais, à l’heure actuelle, «ce sont juste des discussions préliminaires, rien n’est encore décidé», indique une source à L’Agefi. Orange a «des marques d’intérêt de différents acteurs et est en train de les examiner», indique une autre source. Rien n’indique donc à ce stade que BNP Paribas soit sur le point de conclure.

Cette opération permettrait pourtant à Hello Bank, la marque de banque en ligne de BNP Paribas aux 750.000 clients, de monter en puissance et trouver l'équilibre financier sur son marché domestique. La banque de la rue d’Antin peut aussi, à la différence d’autres prétendants, offrir une porte de sortie à Orange Bank en Espagne, où sa filiale Cetelem pourrait embarquer les clients de l’opérateur. Cependant, le transfert se heurte à plusieurs problèmes. Le coût d’abord. A titre de comparaison, lors du transfert des clients d’ING à Boursorama, 300.000 clients, sur les 500.000 concernés, avaient choisi de rejoindre la filiale de la Société Générale. Celle-ci avait déboursé environ 30 millions d’euros, versés en guise de bienvenue aux nouveaux clients, soit 100 euros chacun en moyenne, selon des sources internes. L’accord prévoyait aussi le paiement à ING d’un intéressement en fonction de plusieurs critères, comme le nombre de clients transférés, les encours, etc. à des conditions tenues secrètes.

Ces sommes sont difficilement applicables aux clients d’Orange Bank, dont les profils restent différents de ceux d’ING, qui étaient pour certains bien équipés en produits d'épargne. Mais si BNP Paribas décide d’offrir un cadeau de bienvenue aux nouveaux clients, et même si à l'échelle de la banque la somme serait limitée, encore faut-il que ceux-ci soient rentables.

Ensuite, l’opérateur télécoms aurait à gérer le volet social de l’opération, puisque 700 personnes du groupe travaillent actuellement dans cette activité. «Céder le portefeuille de la banque conduirait à fermer les centres d’appels du nord de la France, dans lesquels travaillent 400 à 500 personnes», indique à L’Agefi une source syndicale. De quoi soulever aussi un problème plus politique, la région des Hauts-de-France pouvant entrer dans l’équation.

Contactés par L’Agefi, Orange et BNP Paribas n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Jouer la montre

Les représentants du personnel d’Orange estiment que les pertes de près d’un milliard d’euros qui figurent aux comptes de la banque masquent une réalité plus nuancée. «Ce montant prend en compte le coût des refacturations internes, qui pèsent pour la moitié de cette somme», explique un syndicaliste. «Les offres de bienvenue d’Orange Bank ont financé une partie des réductions opérées sur les téléphones mobiles. Si la banque est cédée, il faudra réintégrer ces sommes dans les comptes d’Orange. Il n’est donc pas certain que la société puisse économiser autant qu’elle l’affirme en fermant cette activité», continue-t-il. Selon lui, les coûts d’image, les frais de licenciement (s’il y en a), et de réaménagement des équipes commerciales, pourraient faire monter la facture d’une cession à 500 millions d’euros sur trois ans.

Ces prochains jours, les représentants syndicaux vont essayer de jouer la montre, en prônant d’attendre que la restructuration des plateformes informatiques de la banque, en cours, soient terminées. Ils veulent aussi constater sur une année pleine les conséquences de la remontée des taux dans les résultats. «C’est au moment où les grands groupes technologiques se lancent dans les activités bancaires qu’Orange décide d’en sortir», s’étonne un syndicaliste. Mais, ces groupes, aussi puissants soient-ils, ont commencé avec des partenaires dont c’est le métier principal. Quitte, ensuite, à s’en éloigner.