Des Etats américains atténuent leurs mesures anti-ESG pour éviter des pertes à leurs fonds de pension

Du rendement financier, sans extra. Plusieurs Etat américains se distinguent depuis des mois en menant des campagnes politiques contre l’usage de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par les investisseurs, exigeant un rendement uniquement financier pour les placements locaux. Mais le résultat de leurs efforts paraît parfois plus accommodant que prévu.

Des gouverneurs ou trésoriers d’Etats, essentiellement conservateurs, ont assimilé ces critères à leurs opposants politiques qui promeuvent des valeurs progressistes, «woke», selon le terme consacré. Des lois locales ont été préparées pour interdire aux fonds de pension en particulier de confier l’épargne-retraite locale à des gérants d’actifs utilisant les critères ESG, des critères qui reviennent selon eux à bannir l’investissement dans les énergies fossiles souvent produites dans les Etats concernés. Sauf qu’au moment de signer ces lois, elles peuvent avoir perdu en vigueur.

La gouverneure du Kansas Laura Kelly, démocrate, a ainsi laissé une loi locale anti-ESG être promulguée sans sa signature car elle a fait part dans une communication législative de «réserves liées à des conséquences imprévues», selon Bloomberg.

Conséquences tangibles

En Indiana, la proposition de loi a été revue à la baisse après qu’une étude d’impact a montré qu’elle pourrait coûter 6,7 milliards de dollars (6 milliards d’euros) sur 10 ans au système de pension. La version finale inclut donc des astuces pour permettre des exceptions au nom de la conformité. Par exemple, le conseil d’administration des fonds de pension ne peut pas signer ou poursuivre un contrat avec une entreprise qui a pris des engagements ESG, sauf si se conformer à la loi va à l’encontre de son devoir fiduciaire ou si un autre fournisseur comparable n’existe pas. Le trésorier de l’Etat doit prouver que l’entreprise concernée a pris des engagements ESG, comme réduire les gaz à effet de serre, limiter l’investissement dans les énergies fossiles ou en participer à une coalition dans ce sens. Or, la loi finale omet la proposition initiale de devoir rendre publique la liste des entreprises qui ne la respectent pas.

Certains Etats, qui prévoyaient des lois anti-ESG dures avec une liste d’exclusion de gérants d’actifs, y ont ajouté une «soupape de sécurité» en cas de conséquences sur les régimes de pension, selon les propos tenus par Jennifer Schulp, directrice des études de régulation financière au Centre pour les alternatives monétaires et financières de l’Institut Cato, lors d’un panel organisé par Bloomberg en avril 2023. Elle ajoute que «ce n’est pas une situation où l’on peut laisser des gens prendre des positions politiques juste pour le plaisir de s’écouter parler, il y a de vrais effets dans le monde réel.»

«L’ESG est mort-né en Floride», a tweeté Ron DeSantis.

La Floride, dont le gouverneur Ron DeSantis est un des plus fervents pourfendeurs de l’ESG, vient de signer sa loi locale dans ce sens le 2 mai 2023. Elle prévoit que les investissements réalisés avec l’argent de l’Etat doivent être décidés uniquement en fonction de «facteurs pécuniaires», qui n’incluent pas «la prise en compte de la promotion d’intérêts sociaux, politiques ou idéologiques» et que toutes les décisions d’investissement réalisées pour le compte de l’Etat «ne sacrifient pas de rendement financier ou ne prennent pas de risque supplémentaire d’investissement pour promouvoir un autre facteur non pécuniaire». Le terme ESG n’est toutefois utilisé dans le texte que pour l’émission d’obligations ESG par une entité publique de l’Etat. Le texte s’appliquera à partir du 1er juillet 2023.

Un délai qui a peut-être permis au système de retraite de Floride de décider d’investir 150 millions de dollars au premier trimestre 2023 dans le fonds «Blackstone Green Private Credit Fund III», un fond de dette d’infrastructures de transition énergétique, selon le relevé d’accords pour de nouveaux investissements de l’Etat.