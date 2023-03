COP Biodiversité : « Pour la première fois, la finance est directement impliquée »

La 15ème Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15) se tient du 7 au 19 décembre à Montréal. La COP15 vise à adopter à l’unanimité un cadre stratégique mondial pour la biodiversité pour la période 2020-2030. Quels sont les principaux risques qui pèsent sur la biodiversité mondiale? L’IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, identifie cinq grands facteurs de la perte de la biodiversité: la dégradation des habitats (agriculture, artificialisation des sols), le changement climatique, la surexploitation des ressources, la pollution, et les espèces exotiques envahissantes. Selon WWF, les populations de vertébrés ont par exemple chuté en moyenne de 69% entre1970 et2018. L’urgence est d’arrêter les activités et subventions qui détruisent la biodiversité et mettent en péril notre écosystème et de participer à des opérations de restauration de la biodiversité. La bonne nouvelle est qu’un écosystème peut se régénérer assez rapidement. Il ne subit pas de phénomène d’inertie comme c’est le cas pour le réchauffement climatique. Le dernier cadre stratégique pour la biodiversité pour 2010-2020 n’a pas permis d’atteindre ses objectifs. Que peut-on espérer de cette nouvelle conférence? On peut déplorer ce manque d’avancées. Cela est peut-être dû à l’ampleur du sujet et des objectifs qui demandent une transformation de toute la société et de l’économie. En France, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 n’est ainsi pas encore intégrée dans toutes les politiques publiques comme l’agriculture, l’urbanisme… La marche est lente. Heureusement, depuis douze ans, la cause de la biodiversité a progressé dans les consciences auprès du grand public, des médias, du monde politique et économique. Pour cette COP15, la mobilisation de l’Union Européenne est forte. Elle vise par exemple la protection de 30 % des terres et de 30 % des mers à l'échelle mondiale d’ici 2030. Qu’est-il attendu de la part des acteurs financiers? Pour la première fois, les acteurs financiers sont directement impliqués dans le projet de cadre mondial de la COP15. Ils devront réduire leurs impacts négatifs, leur dépendance au risque de perte de biodiversité, et participer à des impacts positifs. Des obligations de reporting devraient s’imposer ainsi qu’un objectif d’alignement des flux financiers sur ceux de la COP15. L’urgence est d’arrêter les activités et subventions qui détruisent la biodiversité Le cadre volontaire de reporting de la «Taskforce on Nature-related Financial Disclosures» (TNFD) pourra fortement aider les institutions financières. En France, l’art.29 de la loi Climat demande déjà un rapport sur la prise en compte des enjeux de biodiversité et la traduction dans les politiques d’investissement. Les acteurs financiers commencent à se regrouper pour avancer collectivement. A la COP15, le groupe d’engagement «Nature Action 100» vient d’être lancé avec notamment AXA IM, BNPP AM, LBP AM ou Church Commissioners for England. Comment les acteurs financiers peuvent-ils intégrer la biodiversité ? La TNFD poursuit l’élaboration de son cadre de reporting. Le groupe français consultatif dont fait partie Finance for Tomorrow, a partagé ses remarques sur la proposition de cadre. Des acteurs de la place participent à des tests pilotes sur l’impact, et la dépendance qui est un sujet plus difficile à maitriser. La question des risques et opportunités fait aussi partie des travaux de recherche de la Banque de France. Une quatrième version de travail de la TNFD doit être présentée en mars pour une adoption finale prévue à l’automne 2023. Les investisseurs peuvent contribuer positivement à la reconquête de la biodiversité La directive CSRD «Corporate Sustainabilité Reporting Directive», les travaux de l’Efrag, le groupe consultatif européen sur l’information financière et de l’ISSB, «International Sustainability Standards Board» vont contribuer fortement à l’obtention d’informations extra-financières standardisées des émetteurs. La taxonomie européenne va élargir sa classification aux activités liées à quatre nouveaux objectifs environnementaux: l’eau, l’économie circulaire, la pollution et la biodiversité. Des actes délégués sont prévus pour 2023. En outre, les investisseurs disposent déjà d’outils de mesure de l’impact des activités sur la biodiversité comme le Corporate Biodiversity Footprint (CBF) et le Global Biodiversity Score (GBS) et sa base de données de CDC Biodiversité et Carbon4 Finance. Quelles sont les solutions de financement ? Au-delà de la mesure des impacts et des risques, les investisseurs peuvent contribuer positivement à la reconquête de la biodiversité. Plusieurs initiatives émergent. La Banque Postale AM et Tocqueville finance viennent de lancer un fonds thématique ciblant les sociétés qui apportent des solutions aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Mirova propose une stratégie de protection de sols à travers le «Land Degradation Neutrality Fund», Moringa finance depuis près de 10 ans déjà, en fonds propres des projets d’agroforesterie en Afrique sub-saharienne et en Amérique Latine. Axa IM déploie un fonds soutenant la prévention de la perte de biodiversité et la restauration des écosystèmes, ainsi que BNP Paribas AM, Robeco et HSBC AM. Les solutions de protection du capital naturel sont nombreuses: agroforesterie, économie circulaire, réduction des déchets industriels, protection des océans, des pollinisateurs…