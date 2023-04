« Nous sortons d’une spirale baissière sur les frais »

Comment se positionnent les sociétés de gestion internes des groupes mutualistes sur les frais de gestion ?

Nous réalisons tous les deux ans une étude sur les frais de gestion du marché institutionnel et, d’après nos derniers résultats, nous estimons que nous sortons d’une spirale baissière qui s’est étendue pendant la période de taux bas, depuis la crise de 2008.Cela vaut pour les sociétés de gestion pour compte de tiers, qui évoluent dans un environnement concurrentiel. Pour les sociétés de gestion internes, qui disposent de clients captifs, les règles de marché ne s’appliquent pas aussi directement.

Au sein des groupes, des accords se concluent sur les tarifs indépendamment des pratiques de place, souvent à prix coûtant. Si ces sociétés ont parfois du mal à disposer des meilleures équipes ou des derniers outils, par manque de moyens, leur niveau de tarification très réduit constitue un atout certain en termes de performances à long terme. Ces sociétés gèrent le plus souvent les actifs « cœur », en grande partie en produits de taux, de leurs clients captifs qui vont chercher des spécialistes externes pour les gestions plus « satellites » qui ont des frais plus élevés.

Quelle est l’importance du critère de la gestion pour compte de tiers ?

Quand nous organisons des appels d’offres, nous demandons systématiquement aux gérants de préciser le pourcentage d’actifs gérés pour compte de tiers, ce qui donne des indications sur leur savoir-faire auprès de clients externes. En effet, dans le cadre d’une relation avec un client captif, les exigences et les attentes peuvent être différentes. Lorsque les sociétés de gestion captives s’essaient à la gestion pour compte de tiers, elles peuvent être pénalisées par le fait que certaines institutions ne souhaitent pas confier leurs actifs à une société de gestion appartenant à un groupe perçu comme un concurrent.

Les sociétés de gestion internes vont-elles rester compétitives ?

Les sociétés de gestion captives sont pour beaucoup considérées par leur actionnaire comme une fonction support, certes clé, ou un centre de coût plutôt que comme un potentiel centre de profits. Mais aujourd’hui, les coûts pour le bon fonctionnement d’une société de gestion augmentent, à cause du renforcement des exigences en matière de conformité ou des besoins croissants en matière de données extra-financières par exemple. Si les actifs gérés ne sont pas suffisamment importants, la concurrence de la gestion indicielle, qui ne coûte que quelques points de base, peut vraiment se poser. Toutefois, la cession d’une société de gestion captive est toujours compliquée car celle-ci fait partie intégrante de l’identité d’un groupe. Et puis les success stories existent, en France ou à l’étranger. Des sociétés comme Axa IM ou Abrdn, issues de clients captifs à leur origine, sont aujourd’hui des acteurs majeurs de l’asset management.

