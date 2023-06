Florence Barjou (Crédit Agricole Assurances) : «Nous allons investir dans les projets de renouvelables en développement»

Tournée à l’occasion à l’occasion de la «Rencontre d’actualité Transition Energétique de L’Agefi, le 6 juin, cette vidéo revient sur la taille de portefeuille du groupe, à 270 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le fonds général.

Crédit Agricole Assurances compte 7 milliards d’euros dans les énergies renouvelables et vise 8 milliards d’ici à 2025 soit 14 gigawatts installés avec 11,5 GW acquis aujourd’hui. Il dispose d’un portefeuille de centrales solaires et éoliennes en France, des centrales hydroélectriques au Portugal, le groupe est investi dans l’espagnol Eolia Renovables et Villar Mir, l’italien Edison Renewables, EF Solare, le parc d'éoliennes offshore d’Orsted au Royaume-Uni, ou encore le fonds hydrogène d’Ardian et FiveT Hydrogen.

Jusqu’à présent, Crédit Agricole Assurances visait surtout des structures brownfield, bien installées, bénéficiant par exemple de tarifs régulés, offrant ainsi un rendement récurrent. Dans le contexte de hausse des taux, cette approche sécurisée est moins d’actualité. A la recherche de rendements plus élevés, le groupe s’intéresse désormais à des projets en développement, greenfield.