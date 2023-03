Crédit Agricole Assurances en quête de rendement récurrent

Les bureaux de Florence Barjou, au siège de Crédit Agricole Assurances dans le quartier de Montparnasse, offrent une belle vue dégagée sur l’ouest parisien. L’ancienne directrice des investissements de Lyxor AM (racheté en 2021 par Amundi, filiale du Crédit Agricole) a, elle aussi, changé d’horizon. Elle pense surtout long terme depuis qu’elle a pris la direction des investissements de Crédit Agricole Assurances en mars 2022. Le pilotage des 340 milliards d’euros de l’actif général (à fin 2021) du premier assureur-vie français impose une nouvelle façon de voir les choses. «Il est intéressant d’aborder désormais la gestion d’actifs sous une logique de long terme, propre à un assureur qui peut investir à contre-courant du marché. L’approche est multi-dimensionnelle, la recherche de performance tientcomptedes contraintes prudentielles et d’ALM, mais intègre également une gestion précise des risques », explique Florence Barjou. Elle travaille aux côtés de Matthieu Lance, arrivé en même temps qu’elle, au poste de directeur adjoint des investissements et responsable des actifs réels et des participations. Amundi assure la gestion obligataire Quarante-cinq collaborateurs s’occupent des portefeuilles du Crédit Agricole Assurances. Des pôles de gérants sont dédiés à chaque compagnie du groupe (Predica et Spirica pour l’assurance vie, Pacifica pour l’assurance dommages, Caci pour l’assurance emprunteur) dont les portefeuilles d’actifs répondent à des besoins spécifiques. Mais tous sont plus ou moins couverts par la même palette d’actifs. Au total, les encours du Crédit Agricole Assurances sont alloués à 81% vers les obligations et 19% vers les actifs de diversification. Pour les produits de taux, l’assureur investit dans 42% d’obligations d’entreprises (dont 3% de fonds de dette privée ) et 39% souverains et assimilés. Amundi est responsable de la gestion de produits de tauxet de «quelques mandats importants » dans les actifs de diversification. La remontée des taux permet au groupe de porter le rendement de son portefeuille au-dessus de 2%, en profitant d’un gap de duration laissé volontairement ouvert les années de taux bas. Au total, Amundi gère environ 85% du portefeuille de l’assureur. « Mais, nous fonctionnons en architecture ouverte, y compris avec nos partenaires asset managers internes, appartenant donc au même groupe. Les structures fonds de fonds par exemple, nous permettent d’investir dans des produits de la place et nous laissent la possibilité de compléter les segments diversifiants tels que les émergents, les convertibles, le high yield, la dette privée ou le private equity», ajoute-t-elle. L’ancienne directrice des investissements de Lyxor AM souhaite également mettre en place davantage de gestion indicielle. « Je suis favorable à une vision cœur-satellite, avec un cœur indiciel facile à lire pour un assureur et une gestion satellite créant de la performance autour des actifs réels, illiquides, de fonds thématiques, et d’expertises spécifiques», ajoute-t-elle. Les énergies renouvelables, en puissance En interne, les gérants et analystes se consacrent surtout aux actifs de diversification. Ils ont été nettement favorisés ces trois dernières années, passant de 17 à 19% des encours, pour apporter du «rendement réel récurrent ». Les infrastructures (énergies, utilities, transports…) et le private equity représentent 5% du portefeuille. L’assureur gère 7% dans l’immobilier, et une poche de 7% dans les actions cotées dont ses participations stratégiques (Korian, Ramsey Santé, Aéroport de Paris, Française des Jeux, Semmaris). Les investissements en direct dans les énergies renouvelables sont soutenus. Un portefeuille d’actifs de 4 milliards d’euros a été constitué en Europeà travers des centrales solaires et éoliennes en France, des centrales hydroélectriques au Portugal, l’espagnol Eolia Renovables, des éoliennes en Espagne (Villar Mir), l’italienEdison Renewables, EF Solare, le parc d'éoliennes offshore d’Orsted au Royaume-Uni, ou encore le fonds hydrogène d’Ardian et FiveT Hydrogen. L’assureur, membre de la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAO) monte fortement en puissance et veut doubler ses investissements à 8 milliards d’ici à 2025, soit 14 gigawatts installés, soit la consommation moyenne en énergie de plus de 5 millions de foyers par an. «Nous recherchons en priorité des installations «brownfield» déjà bien installées, bénéficiant par exemple de tarifs régulés, offrant ainsi un rendement récurrent. Mais nous nous intéressons également à des technologies innovantes, telles que l’hydrogène. Nous avons ainsi investi 100 millions d’euros dans HY24, le plus important fonds mondial sur ce segment », souligne Florence Barjou. Les actifs verts prennent une place croissante au même titre que l’approche extra-financière. Les équipes ISR grossissent, un sixième collaborateur vient d’être recruté. « Nous venons de mener un vaste chantier pour mettre en place un système de notation ESG interne avec l’aide d’un cabinet de conseil, pour mieux couvrir nos investissements en direct. Il s’agit pour l’essentiel d’entreprises non cotées, qui ne sont donc pas couvertes par les agences de notation et Amundi », dévoile la directrice des investissements. Dans le cadre de cet outil de notation interne, Crédit Agricole Assurances a élaboré un questionnaire portant sur des thématiques qui lui semblent centrales, par exemple la transition énergétique et la stratégie de décarbonation, la gouvernance, les questions d’équité homme-femme, la biodiversité … « Ce questionnaire sera transmis à l’ensemble des entreprises composant notre portefeuille d’investissements en direct à partir du début de l’année prochaine », précise Florence Barjou. Des changements d’allocation avec IFRS17 La dette privée est également une voie que l’assureur pourrait explorer davantage. Il en détient aujourd’hui 3% dans son portefeuille, pour sa partie senior. «Le passage à IFRS 17 nous pousse à rechercher des produits conjuguant rendements attractifs et faible volatilité pour nos portefeuilles non vie et fonds propres. Nous sommes déjà présents dans les principaux actifs réels tel que l’immobilier, les infrastructures, l’énergie renouvelable. Nous avons également des expositions en dette privée, essentiellement sur des tranches senior aujourd’hui. L’ajustement des conditions de financement qui va nécessairement se faire pourrait nous donner l’occasion de nous porter également vers des tranches plus risquées, telles que la dette uni-tranche ou la dette infra», partage Florence Barjou. La nouvelle norme comptable des assureurs qui s’applique à partir du 1er janvier 2023, change le mode de calcul des passifs et pousse à adapter l’allocation d’actifs. Pour les portefeuilles vie, qui constituent l’essentiel de ses encours, IFRS 17 va permettre à l’assureur de déployer une vision qui s’inscrira véritablement sur le long terme : « le mark-to-market de nos investissements sera lissé dans le temps via la CSM. Nous serons donc beaucoup moins dépendants des aléas de marché à court terme. Cela nous permettra également d’être potentiellement plus réactifs dans des marchés baissiers», développe Florence Barjou. A l’inverse, en dommages, le régime comptable va imposer une comptabilisation immédiate en résultat de la valeur de marché de nos actifs. « Cela nous pousse à chercher des actifs de diversification bénéficiant d’une volatilité économique et comptable réduite, par exemple dans le private equity, ou la dette privée», précise-t-elle. Face à la volatilité des marchés, Crédit Agricole Assurances reste prudent sur les actions. « Les resserrements monétaires ont été à l’origine d’un apurement des valorisations, notamment en Europe. Nous commençons donc à voir des points d’entrée intéressants, même s’il faut rester vigilant quant au ralentissement de la croissance », pense Florence Barjou. Les banques centrales restent les maîtresses principales du jeu pour l’instant. « A l’inverse de l’Europe, le pic d’inflation a certainement été touché aux Etats-Unis. Le repli des prix du pétrole mais aussi celui d’autres matières premières en comparaison des niveaux atteints il y a un an va générer des effets de base favorables. Les prix de l’immobilier commencent également à se replier. Il n’en reste pas moins que les niveaux absolus d’inflation restent bien trop élevés au goût de la Fed. Cette dernière a perdu sa crédibilité sur le sujet et semble privilégier le combat contre l’inflation au détriment de la croissance. Elle devrait rester dans une logique de hausse des taux pour au moins encore six mois », estime-t-elle. Enfin, Crédit Agricole Assurances se prépare prochainement à la mise en place de son fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). «Crédit Agricole Assurances Retraite» vise un objectif de 23 milliards d’euros d’encours retraite d’ici à 2025. Pour ce portefeuille cantonné, les règles prudentielles y seront plus souples que dans Solvabilité 2, pour le pilier quantitatif.