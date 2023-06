Eric Lombard : «Nous assumons un biais très français dans notre allocation»

Que représente la Caisse des dépôts en matière d’activité d’investissement ?

La Caisse des dépôts est organisée en quatre grands métiers : la banque des territoires pour le logement social et d’action locale ; la retraite et la formation professionnelle ; le suivi des filiales et participations stratégiques (RTE, Suez, Icade, Bpifrance, La Poste…) ; et enfin, l’activité d’investisseur institutionnel.

La Caisse gère deux grands bilans : le bilan historique de la Caisse et celui des fonds d'épargne qui gère l’épargne réglementée (Livret A et Livret de développement durable et solidaire, NDLR). Nos placements financiers se montent à 275 milliards d’euros. Il s’agit de gestion pour compte propre et non pour compte de tiers. Les fonds sont gérés en grande majorité en interne, avec une salle de marché organisée comme celle d’un asset manager : nous n’avons recours à la gestion déléguée que pour le non-coté et quelques fonds spécifiques.

Quelles sont vos priorités dans cette activité ?

Lorsque j’ai présenté mon projet au Parlement à l’occasion du renouvellement de mon mandat, j’ai fixé comme priorité numéro un le financement de la transformation écologique. Cela passe par nos investissements sur les marchés financiers avec un objectif de décarbonation du portefeuille. La gestion de ce portefeuille s’inscrit dans la trajectoire de la COP 21, donc d’émissions net zéro en 2050.

Il se traduit aussi par une politique de vote très active. Nous avons en effet participé en 2023 à 1.400 assemblées générales, analysé 23.000 résolutions et voté contre un quart d’entre elles. Nous sommes un actionnaire actif. Nous avons une équipe dédiée pour regarder ce que proposent les agences de conseil en vote, mais aussi avoir nos propres analyses pour chaque entreprise dans lesquelles nous sommes investis. Quant aux décisions importantes et sensibles – et il y en a eu quelques-unes cette année –, elles remontent jusqu’au directeur général.

Dans quelle mesure les politiques de vote se coordonnent-elles avec les autres entités de la Caisse comme CNP Assurances ?

Nous avons une politique d’autonomie des grandes entités. Les mandats sont différents. CNP Assurances fait de la gestion pour compte des assurés, avec ses propres règles. La Banque Postale Asset Management est exigeante comme nous, mais nous n’avons pas la même doctrine. Nous avons, tout comme elle, une politique ISR (investissement socialement responsable, NDLR) avancée, mais aussi un rôle, même lorsque nous sommes minoritaires, d’actionnaire stratégique. Ce rôle peut nous conduire à soutenir une entreprise engagée dans la transition, même si elle n’est pas parfaite, alors que La Banque Postale Asset Management pratique davantage l’exclusion de ses portefeuilles. C’est une différence qui est assumée des deux côtés.

Comment jugez-vous l'évolution des pratiques de gouvernance des grandes entreprises françaises ?

Le dialogue est très riche avec les entreprises sur leur politique de RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR). Les patrons viennent souvent voir nos équipes dédiées. Le sujet avance vraiment dans le bon sens, on voit des trajectoires de décarbonation de plus en plus sérieuses. Sur les questions de gouvernance, la situation s’est aussi améliorée en matière de parité ou d’administrateurs indépendants. Mais il y a un sujet sur lequel je trouve que l’on gagnerait à trouver des règles de place : les rémunérations. Suivant une règle interne qui existait avant mon arrivée, la Caisse des dépôts fixe une limite aux rémunérations globales supérieures à 5 millions d’euros. Je sais bien que certains chefs d’entreprises privées sont extrêmement talentueux, mais l’on trouve beaucoup de gens très talentueux dans d’autres domaines. Ces niveaux de rémunérations des dirigeants font partie des règles de fonctionnement de notre économie de marché, mais il existe vraiment de gros écarts dans la façon dont elles évoluent par rapport à l’inflation, ou entre un CEO (chief executive officer, NDLR) et son numéro deux au sein d’un même groupe. Cela pose des questions au plan éthique, et je trouve que la place gagnerait à en parler, dans le cadre d’une révision du code Afep-Medef.

Quel regard portez-vous sur le phénomène de désertion des investisseurs des grandes coalitions pour le climat, sachant que vous êtes un des membres fondateurs de la Net-Zero Asset Owners Alliance (NZAOA) ?

Ce phénomène concerne plutôt les assureurs pour le moment. Je comprends très bien la décision de mes anciens collègues assureurs, dès lors que cette alliance les exposait à un risque de contentieux aux Etats-Unis. Aujourd’hui, certains Etats américains tentent d’utiliser des éléments de droit de la concurrence pour lutter contre ceux qui essaient d'éviter le réchauffement climatique. Pour notre part, nous restons très engagés dans l’Alliance (NZAOA). La finance constitue un levier extraordinairement puissant pour faire changer les choses. Pour suivre la politique de décarbonation décidée d’ici à 2050, il faudra des investissements massifs, équivalents à 2 points de PIB par an. La Caisse fournira une partie de ces financements.

Quel type d’investisseur êtes-vous ?

Nous sommes attentifs à avoir une vision de long terme. Nous avons structurellement depuis très longtemps des encours qui augmentent via les fonds d’épargne et la section générale. Quand on a un horizon de gestion très long, on dégage de meilleures performances de façon quasi systématique.

Pourtant, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) que vous présidez a perdu 11 % l’an dernier sur son portefeuille ?

Oui, mais sur le long terme, la rentabilité nette depuis la création du FRR approche 4 % par an. Et effectivement, si l’on est très long, on a beaucoup d’actions, avec le risque de moins-value quand le marché baisse. Nous l’assumons sans aucun problème. L’année dernière était une année de « crise parfaite » pour les gestionnaires d’actifs, la pire depuis 1937, avec la remontée des taux et la baisse des Bourses. Mais une année de baisse n’est pas un critère de gestion. Par ailleurs, nous disposons d’un matelas de plus-value latentes. Nous ne sommes pas soumis, en outre, aux contraintes des fonds de pension étrangers qui doivent détenir une certaine proportion d’obligations d’Etat dans leurs portefeuilles. Quand les obligations d’Etat français étaient à taux zéro, nous n’en avons pas du tout acheté.

Dans ce nouveau régime de taux d’intérêt, comment projetez-vous votre allocation d’actifs et votre stratégie de gestion des fonds de la Caisse ?

A fin 2022, nous étions investis à 75 % en taux, 21 % en actions et 4 % en immobilier et forêts. L’allocation n’a pas vocation à beaucoup bouger. Nous n’allons pas tout de suite nous réexposer aux actions. Nous considérons qu’elles sont, a minima, bien valorisées. Dans l’immobilier, nous aurons bientôt l’occasion de faire des acquisitions, mais il faut encore attendre que se termine la correction actuelle des prix. En revanche, sur les taux, nous avons réalisé de belles affaires depuis un an. Une OAT (obligation assimilable du Trésor) à 3 % offre un rendement intéressant et nous pouvons aussi acheter du crédit d’entreprise. Nous avons bien dynamisé le rendement du portefeuille. Enfin, nous considérons qu’il est de notre rôle d’avoir un biais très français dans notre allocation.

Pour quelle raison ?

Avec l’épargne des Français, la priorité est le financement des entreprises françaises, puis européennes ; notre exposition hors Europe est marginale. En outre, les patrons des grandes entreprises françaises dans lesquelles nous sommes au capital sont souvent très heureux que nous soyons là comme actionnaire stable. La Caisse des dépôts peut jouer un rôle dissuasif vis-à-vis d’investisseurs étrangers qui adopteraient une approche hostile concernant des entreprises françaises.

Comment combler le manque de grands investisseurs français en actions ?

Il manque deux choses. D’abord, une meilleure culture économique et financière. Les Français sont réticents à la prise de risques. Il y a peu, je lisais encore un article sur les dividendes qu’il faudrait supprimer dans certaines entreprises « pour punir les actionnaires ». Mais les dividendes permettent de financer les entreprises ! Et pour nous, Caisse des dépôts, les dividendes nous permettent de financer notre activité d’intérêt général.

Deuxième chose : il manque un système de retraite par capitalisation en France qui permettrait d’investir davantage en actions. J’ai bien conscience que cette réforme n’est pas pour demain dans un pays où nos concitoyens comprennent mal le système par répartition. En outre, les rares réserves de caisses de retraite qui existent, comme celles du FRR, ont été ponctionnées par l’Etat. Le Fonds de réserve, dont la taille aurait pu atteindre 200 milliards d’euros, est désormais géré en extinction.

Y a-t-il des synergies entre le FRR, l’Ircantec, qui gère la retraite complémentaire des fonctionnaires, et l’Erafp, pour la retraite supplémentaire ?

Il pourrait y avoir des éléments intéressants de partage d’expertise de gestion, tout en respectant chacune des gouvernances. Dès lors que ce sont des équipes de la Caisse, même si les mandats sont différents, elles peuvent se parler davantage. De même, nous avons entamé un travail de coopération entre services de retraite de l’Etat (SRE) afin de mutualiser les outils. Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, les caisses de retraite n’ont cessé de se rapprocher. Je pense qu’on peut avoir des coopérations renforcées entre les différentes équipes qui gèrent ces réserves pour une plus grande efficacité.

Pourriez-vous arrêter la gestion déléguée de ces entités ?

Elles travaillent en effet toutes en gestion déléguée, avec des équipes internes de la direction des politiques sociales qui définissent l’allocation d’actifs et sélectionnent les gestionnaires externes. Cette organisation doit être conservée, d’autant qu’elle bénéficie aussi à la place financière de Paris et au rayonnement de la gestion d’actifs. Je sais que les asset managers français y sont sensibles. Mais ces entités se coordonnent déjà, par exemple pour tout ce qui a trait à la RSE.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) l’an dernier avait été assez sévère sur la gestion de l’Ircantec et notamment de l’overlay (les stratégies de couverture, NDLR)...

Ce rapport a aussi nourri ma réflexion. Il y a des sujets sur lesquels les échanges entre professionnels sont forcément des partages d’expertises utiles. Mais la gestion n’est pas une science exacte et je me garderai bien de porter un jugement. Il faut en tout cas un dialogue sur les grandes orientations, les allocations. Les bonnes équipes de gestion, ce sont des équipes où les gens se parlent, avec un consensus. Le temps des gestionnaires stars qui décident seul est révolu.

Quel bilan faites-vous des fonds de place dans lesquels vous êtes investis ?

Cela dépend des typologies. Les fonds de prêts participatifs n’ont pas été un grand succès parce que le contexte de taux jouait en défaveur du produit. Les fonds obligataires ont été à l’inverse un grand succès, et nous les avons d’ailleurs rallongés. Les fonds plus anciens, comme Novo, ont plutôt bien fonctionné. Les fonds Tibi, dédiés à la tech, ont quant à eux été utiles sur la partie non cotée, en aidant vraiment les opérateurs français. Sur la partie cotée en revanche, il n’y a pas eu assez d'émetteurs français ou européens. Alors que l’idée de Philippe Tibi était de permettre aux gérants français d’acquérir de l’expérience, beaucoup de fonds étrangers ont bénéficié de l’initiative. Nous serons attentifs à ce que les fonds que l’on veut financer soient plus fléchés en France et en Europe.

Ces fonds de place n’ont-ils pas participé à l’emballement des prix dans le non-coté et notamment dans la tech ?

Quand on compare aux prix sur le Nasdaq, il n’y a pas d’emballement en Europe. Il y a eu certes un effet déceptif des introductions en Bourse dans la tech, mais elles ont peut-être été mal valorisées et le soutien n’a pas toujours été là après la cotation. Je trouve très positif que la place se mobilise sur ces sujets. Des entrepreneurs arrivent aujourd’hui avec des projets industriels très intéressants : nous sommes passés du financement des start-up digitales à celui de start-up industrielles, avec un écosystème qui les accompagne et qui permet de préparer les introductions en Bourse. Nous serons donc présents dans le fonds Tibi 2 avec des montants supérieurs à ceux engagés dans Tibi 1. Nous venons par ailleurs de lancer une Sicav, CDC Tech Premium, gérée par notre filiale CDC Croissance, spécialisée dans les small & midcaps.

Comment cette activité s’articule-t-elle avec BpiFrance et CDC Investissement ?

Bpifrance a aussi l’Etat comme actionnaire (à 50 %). Elle a par ailleurs toute une architecture de fonds d’investissement dans lesquels la banque est souvent minoritaire et qui ont des objets de développement économique pilotés par l’Etat pour différents secteurs. La Caisse, elle, gère ses fonds propres et investit dans la tech dans le cadre de son allocation d’actifs. ■

SON PARCOURS

Né en 1958, Eric Lombard vient d’entamer son deuxième mandat en tant que directeur général de la Caisse des dépôts. Diplômé de HEC, il a exercé la plus grande partie de sa carrière au sein du groupe BNP Paribas où il a commencé en 1981, avant d’en partir en 1989 pour mieux y revenir quatre ans plus tard. Entre-temps, il aura fait un passage dans le public, dans différents ministères (Justice puis Economie et Finances). Banquier d’affaires, responsable des fusions et acquisitions dans le secteur de la banque et de l’assurance, il grimpera les échelons avant de devenir, en 2004, directeur général de la compagnie d’assurances BNP Paribas Cardif. Puis il rejoint Generali France en 2013 comme directeur général pour en redresser les activités. Il quittera l’assureur quatre ans plus tard, avant que l’Elysée ne le propose fin 2017 à la direction générale de la CDC.