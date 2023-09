Benoit Valentin (Temasek) : « Notre portefeuille en France est un bon exemple de notre stratégie globale »

Vous avez installé un bureau à Paris cette année, pourquoi ?

Après le Brexit nous avons estimé qu’il serait utile d‘avoir un bureau sur le continent. C’est aussi un signal envers l’Union européenne que nous sommes là pour investir sur le long terme.

Nous avons opté pour Paris pour sa bonne connectivité avec Singapour et Londres, pour la profondeur des relations institutionnelles, son vivier de talents, ses écoles internationales, ainsi que l’importance de notre portefeuille en France. Mais Il ne s’agit pas d’un bureau «français», son mandat est de couvrir l’Europe au sens large. Les deux bureaux de Londres et Paris seront gérés comme une seule équipe.

D’ici un an, nous devrions avoir une quinzaine de personnes ici, dont la grande majorité viendront d’autres bureaux de Temasek. Nous souhaitons former une équipe qui reflète la culture Temasek, c’est-à-dire avec une bonne diversité.

Quelles sont vos cibles ?

Notre portefeuille en France représente un bon exemple de notre stratégie globale d’investissement : nous y avons investi près de 3,2 milliards d’euros depuis 2014 et la taille du portefeuille a plus que doublé depuis lors.

Nous sommes avant tout des investisseurs en direct et en fonds propres, à la fois en coté et en non-coté à proportion à peu près équivalente. Nous complétons nos investissements directs en investissant sélectivement dans des fonds de capital-risque comme Jeito ou Singular ou des fonds de private equity comme PAI, Astorg ou d’autres fonds anglo-saxons. Dans le coté, nous sommes présents au capital de quelques fleurons français. Nous investissons soit dans des entreprises aux premiers stades de leur développement et qui sont très alignées avec nos quatre tendances structurelles (digitalisation, nouveaux modes de consommation, développement durable et allongement de l’espérance de vie), soit dans des sociétés plus matures aux côtés d’un actionnaire majoritaire.

Dans le premier cas, qui concerne Fairmat, Innovafeed, Pasqal, Agriconomie, Alan et Mano Mano, la flexibilité de notre capital nous permet d’investir aux différents stades de maturité, de la série B (Séries A par exception) jusque dans des tours de financement pré-IPO, voire rester au capital des entreprises après leur introduction en bourse. Dans le deuxième cas (Tikehau, Ceva), la taille et la nature de notre capital nous permettent d’intervenir comme un actionnaire minoritaire de confiance et de long terme en soutien du majoritaire pour accompagner ou accélérer le développement des entreprises.

Durant les 10 dernières années, au rythme des ouvertures de nos bureaux, le non-coté a crû jusqu’à représenter 53% de notre portefeuille.

Quels sont vos critères de sélection de gérants ?

En ce qui concerne notre sélection de GPs traditionnels en private equity (une activité que je dirige), elle répond à deux objectifs principaux, le rendement et les co-investissements, Temasek étant avant tout un investisseur direct. C’est pourquoi il nous faut un alignement avec les secteurs que nous ciblons. Nous avons dû mettre fin à des relations avec des GPs dans le passé car, même s’ils obtenaient de bons rendements, il n’y avait pas assez d’engagement ou d’alignement avec nos secteurs. Il y a environ 5 ans, nous avons réduit fortement notre nombre de relations pour concentrer notre capital et notre engagement sur un nombre réduit d’acteurs. Cette activité d’investissement dans les fonds est un carburant pour notre activité cœur d’investissement direct. Nous n’investissons pas dans des fonds dédiés au co-investissement puisque nous construisons nous-mêmes notre portefeuille de co-investissement avec nos fonds partenaires.

Désinvestissez-vous ?

Nous investissons à partir de notre propre bilan, ce qui signifie que nous devons désinvestir pour disposer des fonds nécessaires pour investir. L’année dernière, nous avons investi environ 31 milliards de dollars singapouriens (21 milliards d’euros) et cédé 27 milliards de dollars singapouriens, ce qui s’est traduit par un investissement net de 4 milliards de dollars singapouriens. C’est pourquoi nous pouvons choisir le meilleur moment pour sortir, sans pression.

Nous ne recevons pas d’argent frais. A contrario nous devons verser un dividende annuel à notre unique actionnaire, le gouvernement de Singapour. En 1974, nous avons hérité d’un portefeuille initial qui appartenait au gouvernement de Singapour dont nous sommes propriétaires et que nous gérons. En effet, le gouvernement a considéré qu’il était préférable de confier la gestion d’un tel portefeuille, qui à l’époque allait du zoo à la compagnie aérienne en passant par une usine de semelles de chaussures, à des investisseurs logés au sein d’une société holding de droit privé, afin de se concentrer sur la politique plutôt que de la gestion de ce portefeuille. Temasek a ainsi été créée avec cet ensemble d’actifs d’une valeur initiale d’environ 400 millions de dollars singapouriens et notre rendement total annualisé depuis notre création demeure à un niveau élevé de 14%.

Investissez-vous en infrastructure ou en dette privée?

Très rarement en infrastructure, et presque jamais dans les pays développés car nous avons le sentiment ces dernières années que le couple rendement risque n’est pas là. Nous investissons principalement en fonds propres et avons besoin de générer un rendement correspondant. Dans le passé récent où les taux d’intérêts étaient très bas, ce couple n’était pas du tout dans la zone que nous recherchons.

Nous n’investissons pas directement en dette privée, et tout dépend de ce qu’on entend par dette privée. Par exemple nous ne faisons pas de premier lien car nous n’obtenons pas le couple rendement-risque recherché. Nous faisons ce qui s’apparente à de la mezzanine ou des actions de préférence avec des warrants ou du stretch credit. Nous pouvons faire cela aussi en immobilier. Dès lors que le couple rendement / risque est intéressant surtout dans des solutions sur mesure, nous pouvons nous positionner et c’est une activité que nous avons fait croitre de façon significative.

Et dans l’hydrogène ?

Il faut regarder toute la chaine de valeur. Nous avons investi dans quelques entreprises early stage qui conçoivent des technologies d’hydrolyse, mais aussi dans des entreprises plus matures comme Topsoe qui est en train de construire la plus grosse usine d’électrolyseurs en Europe. En Allemagne en «midstream» nous avons investi dans une entreprise qui s’appelle Hydrogenious. Elle développe une technologie qui permet le transport de l’hydrogène à température ambiante, ce qui permet d’utiliser les infrastructures de transport existantes. En aval, nous avons investi dans une entreprise suisse, Brusa HyPower, qui développe des piles à combustible pour les camions.

Où en êtes-vous de vos émissions de carbone ?

En mars 2023, nous émettions 27 millions de tonnes de carbone avec les sociétés de notre portefeuille. Nous nous sommes engagés à réduire ces émissions à 11 millions de tonnes en 2030 et à zéro en 2050. C’est un immense défi ! Pour y parvenir, nous avons mis en place des systèmes pour inciter et stimuler l’équipe d’investissement à effectuer ce travail. Pour cela, une partie des bonus sur le long terme des collaborateurs est liée à cette réduction. Ensuite, pour orienter plus d’investissement vers des entreprises vertueuses, il y a environ 3 ans, nous avons ajouté une pénalité carbone au coût du capital. Il nous est ainsi plus cher d’investir dans des entreprises inefficientes en termes de carbone et inversement. Sur les trois dernières années, le portefeuille a grossi de 25% mais son empreinte carbone a pourtant baissé de 10%.

Vous dirigez l’impact, que cela recouvre-t-il chez Temasek?

En 2019, nous avons décidé de mettre le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. Une des décisions a été de faire davantage en impact, en couvrant notamment la dimension sociale, souvent moins considérée que la dimension climatique. Nous voulons contribuer à apporter aux consommateurs émergents des pays en voie de développement, les services essentiels financiers, de santé, d’énergie et de transition juste, qui en permettront le développement. Nous avons décidé de nous concentrer sur l’Afrique, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, en nous appuyant sur des relais existants sur le terrain, en particulier des fonds «Impact» au lieu de nous lancer en direct. Nous voulons bâtir notre propre courbe d’expérience auprès des gérants déjà en place. J’ajoute que nous souhaitions combiner impact social et financier, conformément à notre mandat d’investisseur.

Nous avons sélectionné LeapFrog, l’un des fonds les plus établis en impact dans les marchés émergents. Nous avons un second partenaire stratégique en impact, ABC Impact, qui investit en Asie du Sud-est et en Chine. Nous avons, pour ces deux partenaires, investi dans la société de gestion, ce que nous faisons très rarement, et par ailleurs nous intervenons également comme LP avec des montants plus restreints dans d’autres fonds d’impact, qui peuvent avoir un focus géographique ou sectoriel complémentaire. Nous avons commencé à investir en direct avec nos GPs, un premier investissement a été réalisé en Inde cette année.

Quel est votre rapport à l’ESG ?

En matière d’ESG, nous mettons en œuvre notre méthodologie ESG propriétaire à travers notre portefeuille et nos investissements. En tant qu’investisseur de long terme disposant de son propre bilan, nous appliquons ces bonnes pratiques non pour être dans l’air du temps mais pour optimiser notre gestion des risques et adapter notre politique d’investissement. Nous le faisons quand nous évaluons des GPs et pour tout investissement direct. Nous soutenons aussi des initiatives telles que la TCFD par exemple.

