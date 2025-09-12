Les bienfaits de la dette privée dans un environnement volatil

Les événements géopolitiques et l’incertitude macroéconomique créent un contexte éprouvant pour les investisseurs en quête de revenus. Comment la dette privée, grâce à son large éventail d’actifs, peut-elle leur offrir la flexibilité et la diversification qu’ils recherchent ?

Les investisseurs de long terme, comme les régimes de retraite, ont actuellement du mal à capter des flux de revenus stables en raison de la forte volatilité sur les marchés financiers et des événements macroéconomiques déstabilisateurs. L’ensemble des sources de revenus font donc actuellement l’objet d’une évaluation approfondie et la dette privée apparaît comme une option potentiellement prometteuse.

Ces dernières années, les marchés mondiaux ont été bousculés par plusieurs événements ayant engendré de graves perturbations : la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques (de l’Ukraine au Moyen-Orient) et l’instabilité du secteur bancaire. Ces chocs se sont accompagnés d’inflexions brutales des politiques budgétaires et monétaires et ont compliqué la tâche des investisseurs.

La fin de l’ère des taux d’intérêt « durablement bas » (lower-for-longer) a créé de nouvelles difficultés. L’inflation reste élevée, les taux d’intérêt baissent (lentement) et la volatilité persiste sur les marchés. Dans ce contexte pourtant incertain, les régimes de retraite ont bénéficié d’une amélioration de leurs ratios de financement, grâce notamment à la remontée des taux d’intérêt qui leur a permis de réduire leurs engagements financiers. Une question se pose désormais : comment préserver ces gains et continuer à générer des revenus durables ?

Le rôle de la dette privée

La dette privée offre une approche flexible et diversifiée en matière de génération de revenus. Cette classe d’actifs englobe un large éventail d’actifs - des prêts aux entreprises au crédit à la consommation en passant par les prêts immobiliers et le crédit structuré - et chacun possède des profils rendement/risque différents. Grâce à cette diversité, les investisseurs peuvent adapter leur exposition en fonction de leur tolérance au risque et de leurs besoins en termes de revenus.

« Comme de nombreux instruments de dette privée sont à taux variable, ils évoluent au gré de l’inflation et des taux d’intérêt et peuvent ainsi protéger le revenu réel. »

L’un des principaux avantages de la dette privée est sa capacité à générer des revenus réels, que les taux d’intérêt soient élevés ou faibles. Comme de nombreux instruments de dette privée sont à taux variable, ils évoluent au gré de l’inflation et des taux d’intérêt et peuvent ainsi protéger le revenu réel. En outre, certaines de leurs caractéristiques, comme les taux planchers, peuvent immuniser contre le risque de baisse, en protégeant le revenu de l’impact des périodes de taux bas ou négatifs.

En revanche, les actifs obligataires traditionnels, comme les emprunts d’État et les obligations d’entreprises investment grade (IG), peinent souvent à suivre le rythme de l’inflation, en particulier dans le contexte actuel de taux élevés. En comparaison, la dette privée peut offrir des rendements potentiels plus élevés et une meilleure protection contre l’inflation.

Liquidité et gestion des risques

Les investisseurs n’ont pas à tolérer un risque excessif pour bénéficier des avantages de la dette privée, ni à sacrifier nécessairement la liquidité. Par exemple, les prêts à effet de levier (leveraged loans) offrent une liquidité quotidienne et se négocient de la même manière que les marchés publics du crédit. La dette d’infrastructures et les titres adossés à des actifs (ABS) peuvent offrir une exposition au crédit IG ou crossover tout en offrant un rendement potentiellement attractif, souvent supérieur à celui des obligations à haut rendement (HY) faiblement notées.

De plus, la dette privée est souvent moins volatile que les marchés cotés. Comme ces actifs sont généralement détenus jusqu’à l’échéance et qu’ils sont moins influencés par le sentiment à court terme du marché, ils peuvent générer des performances plus stables.

Complexité et opportunités

La dette privée n’étant pas dénuée de risque, les risques de crédit, de liquidité et de remboursement anticipé doivent absolument être pris en compte. C’est pourquoi l’expérience et l’expertise du gestionnaire est cruciale. Si l’univers de la dette privée est si intéressant, c’est que certains de ses segments peuvent offrir le « meilleur des deux mondes », à savoir des rendements potentiels plus élevés et une liquidité raisonnable.

Par exemple, les prêts et les ABS disposent d’un marché secondaire très actif dont la taille est comparable à celui des obligations à haut rendement des pays développés. Ces instruments sont souvent assortis de clauses d’exigibilité, ce qui permet un remboursement plus rapide et des possibilités de réinvestissement. Cet effet « pull to par » (la convergence des titres vers la valeur nominale) peut améliorer les performances, notamment lorsque les marchés connaissent des périodes d’instabilité.

Une solution stratégique à long terme

En période d’incertitude, la dette privée est un instrument précieux pour les investisseurs de long terme en quête de revenus stables et protégés contre l’inflation. Sa flexibilité permet aux gérants d’actifs d’exploiter les opportunités qu’ils jugent les plus intéressantes, en s’adaptant à l’évolution des conditions de marché et en gardant le cap sur leurs objectifs à long terme.

En raison de la persistance des craintes d’inflation et de récession, le fait de pouvoir déployer des capitaux de manière patiente et stratégique revêt une importance accrue. Forte de sa capacité à générer des revenus, de sa faible volatilité et de son adaptabilité, la dette privée constitue une classe d’actifs de choix pour les investisseurs cherchant à s’assurer un avenir financier stable.

