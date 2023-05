Le Québec lance un fonds de place durable

L’initiative a pour objectifs d’identifier et de faire croître les stratégies d’investissement durable les plus novatrices et de propulser les firmes de gestion d’actifs québécoises spécialisées en application de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et en finance durable. Le lancement du «Fonds Investi» vient d’être annoncé par Innocap et Finance Montréal. Il a rassemblé 300 millions de dollars canadiens (205,8 millions d’euros) en manifestations d’intérêts pour son démarrage auprès de 10 investisseurs potentiels, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il vise une levée d’engagements de 1 milliard de dollars d’ici 24 mois.

Le nouveau fonds propose un accès à plusieurs gestionnaires d’actifs démontrant l’application de méthodes d’intégration ESG rigoureuses et des stratégies d’impact dans une ou plusieurs des catégories d’actifs suivantes : actions, titres à revenu fixe, fonds de couverture et placements privés. Les firmes de gestion d’actifs répondant à ces critères sont invitées à signaler leur intérêt et à déposer leur dossier de candidature en ligne d’ici au 30 juin 2023.

Pour être admissibles, les firmes de gestion d’actifs seront évaluées selon plusieurs critères, dont l’intégration des principes de l’investissement responsable au niveau de leur structure d’entreprise et de leur gouvernance, la taille des actifs sous gestion et les historiques de rendement, ainsi que la présence d’une équipe d’investissement au Québec pour gérer la stratégie d’investissement proposée ou démontrer la volonté de s’y établir à court terme.

À la suite d’un processus de sélection qui sera réalisé tout au long de l’été et d’une revue diligente, les premières firmes de gestion d’actifs retenues seront dévoilées à l’automne 2023.

