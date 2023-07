Le FRR relance son appel d’offres pour l’analyse ESG de son portefeuille

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé un appel d’offres avec négociation visant à sélectionner un prestataire chargé de la mesure et de l’analyse ESG de son portefeuille. Un appel d’offre similaire a été publié en avril 2023 mais aucun prestataire n’a été retenu.

Le Fonds estime qu’il est de son intérêt que l’ensemble du système génère le moins possible d’externalités négatives, et le plus possible d’externalités positives notamment environnementales et sociales, afin de préserver dans les meilleures conditions de sécurité possible le rendement des investissements et optimiser la performance des fonds qui lui ont été confiés au nom de la collectivité. Cette démarche vise à appréhender de manière complète les risques financiers et extra-financiers mais aussi les opportunités qui s’attachent aux entreprises dans lesquelles le FRR est investi.

Le FRR compte sélectionner, à travers cet appel d’offres, un prestataire externe pouvant fournir des accès à une base de données et analyser son portefeuille sous la forme d’un rapport en français.

L’appel d’offres porte sur la sélection d’un prestataire capable de mesurer, d’analyser et de suivre le niveau de prise en compte de l’ESG du portefeuille d’actifs financiers du FRR (notamment les scores ESG, les controverses, l’armement…).

Les sociétés intéressées ont jusqu’au 21 août 2023, 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le règlement de la consultation. L’ensemble des documents liés à cette procédure avec négociation sont disponibles sur la plateforme dédiée : https://www.fondsdereserve.fr/fr/appels-offres.

