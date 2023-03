La ville allemande de Marbourg a choisi un gérant pour son fonds spécial

La ville universitaire de Marbourg en Allemagne a retenu Universal Investment GmbH pour créer et administrer son fonds spécial à capital variable avec ses trois segments similaires (A, B, C), gérer le segment A et gérer ses actifs, et regrouper les activités des autres gestionnaires de portefeuille sur la base des contrats d’externalisation à conclure avec eux.

Une partie des services consiste en la conception de la stratégie d’investissement pour le segment A, consistant en des conditions et des directives d’investissement, en tenant compte du décret du ministère de l’Intérieur et des Sports du Land de Hesse du 29 mai 2018 ainsi que les directives d’investissement de la ville universitaire de Marbourg.

Le gérant doit ausis porter une attention particulière au principe de durabilité. L’examen continu du respect de ces exigences et, le cas échéant, l’ajustement de la stratégie d’investissement font partie des services à fournir par le contractant.