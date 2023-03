EDF recherche un consultant pour sa gestion d’actifs

Le groupe EDF a lancé un appel d’offres afin de sélectionner un prestataire de conseil pour l’accompagner dans des réflexions liées à la déclinaison de son ambition liée au climat. L’appel d’offres concerne son portefeuille d’actifs dédiés.

La raison d'être du groupe EDF, « construire un avenir énergétique neutre en CO₂, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants », est déclinée dans son ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris et parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050.

La consultation vise les portefeuilles liés aux cctifs dédiés d’EDF Gestion ainsi que le portefeuille d’EDF Invest (non coté).

Le prestataire sélectionné devra proposer l’approche pour la configuration d’une trajectoire d’alignement du portefeuille compatible avec l’ambition du groupe EDF en matière climatique ainsi qu’un outil de pilotage.

Le livrable de la prestation comprendra aussi bien qu’une trajectoire, la justification des approches et méthodologies proposées et des outils de suivi de la trajectoire.

Date limite d’envoie des réponses à l’appel d’offres : 3 mars 2023 18h00 CET

Les réponses seront envoyées aux adresses suivantes : josue.kaseke@edf.fr ; arnaud.memin@edf.fr; javier.torres@edf.fr;