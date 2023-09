Ontario Teachers’ rachète le gérant britannique 7IM

Ontario Teacher’s Pension Plan mise sur la gestion de patrimoine au Royaume-Uni. Le fonds de pension canadien a annoncé mardi le rachat d’une participation majoritaire dans Seven Investment Management (7IM), un spécialiste de la gestion de patrimoine et de la gestion de fortune qui affichait 19,1 milliards de livres (22,3 milliards d’euros) d’encours au 31 juillet.

Le vendeur, Caledonia Investments, une société d’investissement cotée britannique, a précisé dans un communiqué que le produit net de la cession de sa participation atteindrait 255 millions de livres. La transaction devrait être bouclée fin 2023 ou début 2024, après l’accord des autorités de tutelle.

A lire aussi:

Enchères

Fondé en 2002 par sept associés, 7IM sert une clientèle privée en direct et propose également une plateforme de services aux conseillers en gestion de patrimoine. La société est ainsi partenaire de 2.300 financial advisers. Depuis son acquisition par Caledonia en septembre 2015, elle a doublé ses encours sous gestion et triplé le nombre de ses collaborateurs, aujourd’hui de 360.

Selon la presse britannique, Ontario Teachers’ aurait remporté une enchère organisée par Evercore et dans laquelle figuraient au mois d’août quatre finalistes, dont le fonds Aquiline Capital Partners. Les valorisations circulant pour l’ensemble de 7IM tournaient alors entre 400 et 450 millions de livres.

Ontario Teachers’ gérait 250 milliards de dollars canadiens (170 milliards d’euros) à fin juin, dont près d’un quart en actions non cotées.