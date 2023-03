Malakoff Humanis s’appuie sur Sienna IM pour sa gestion

Sienna Investment Managers fait figure d’exception dans le paysage des gérants de groupes mutualistes et de prévoyance. Malakoff Humanis a en effet fait appel à cette société créée en 2013 pour l’aider dans sa gestion, en n’adossant rien de moins que sa propre filiale de gestion au groupe Sienna. Ainsi, celui-ci a pris, fin 2021, une participation de 65 % dans Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (MHGA), tandis que le groupe Malakoff Humanis a conservé près de 35 % d’une nouvelle entité créée et baptisée Sienna Gestion.

Malakoff Humanis expliquait, à l’époque de l’opération, vouloir se rapprocher de Sienna IM afin de créer un partenariat industriel de long terme dans l’épargne salariale et l’épargne retraite. A date, les encours relevant de l’épargne retraite atteignaient 16,1 milliards d’euros. « Notre métier n’est pas de faire la gestion d’actifs mais de choisir de bons gérants. Nous voulons nous appuyer sur les compétences de Sienna pour développer notre activité épargnes retraite et salariale. Notre influence s’exercera sur le choix de fonds correspondant à nos valeurs ISR (investissement socialement responsable), centrées sur l’environnement, le social, le handicap et l’équité », indiquait alors Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis.

L’opération avait aussi surpris pour une autre raison : le profil de Sienna IM. La société a en effet été créée sur les fondations d’un family office spécialisé en capital-investissement et dédié aux familles Frère et Desmarais, puisque le groupe, baptisé d’abord Sienna Capital, était intégré dans Groupe Bruxelles Lambert (GBL).

Développer le compte de tiers

En 2020, Sienna IM, alors piloté par un ancien d’Amundi en la personne de Pedro-Antonio Arias, avait fait preuve d’ambition, annonçant le souhait de se développer dans la gestion pour compte de tiers et dans d’autres types d’actifs que celui du capital-investissement. Sienna a ainsi fait, dans des temps record, l’acquisition de L’Etoile Properties, dans l’immobilier, et d’Acofi Gestion, dans la dette privée notamment. « Le lien avec Malakoff Humanis est pour nous, comme pour eux, un vecteur fort de croissance et de partage de valeurs. Mais Sienna IM a bien d’autres partenaires investisseurs », rappelle ainsi Paul de Leusse, ancien patron d’Orange Bank et qui a remplacé Pedro-Antonio Arias quelques mois après le départ de celui-ci l’an dernier.

Aujourd’hui, Sienna IM gère quelque 30 milliards d’euros, dont 3 milliards pour le compte du groupe GBL. Sur les 27 milliards restants, plus de la moitié sont issus de Malakoff Humanis. Et ce dernier est au capital de la seule entité Sienna Gestion et non pas du groupe Sienna IM.

Malakoff Humanis s’est engagé à sponsoriser les fonds que Sienna IM pourrait mettre en place dans les prochaines années. Une stratégie adoptée aussi par GBL, qui s’est engagé à investir plus de un milliard d’euros d’actifs dans les deux à trois prochaines années. En parallèle, Sienna IM accélère aussi son tropisme ESG, basé sur des filtres environnement, social et gouvernance, en l’accentuant davantage sur le « S », « qui parle beaucoup à Malakoff Humanis tout comme à GBL », explique Paul de Leusse. « La plupart de nos métiers disposeront de produits ou d’investissements avec un angle social ou sociétal », conclut le dirigeant.

