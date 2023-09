L’European Finance Forum revient le 5 octobre 2023

Evénement de référence pour les investisseurs européens et l’industrie financière à Paris, l’European Finance Forum fait son retour ce 5 octobre 2023. Cet événement clé pour les investisseurs européens et les professionnels de la finance propose de comprendre les sujets réglementaires, les politiques publiques et les actualités de l’industrie financière et du financement de l’économie européenne.

Les sujets abordés toucheront notamment à la façon dont l’Europe gère le contexte adverse de 2023, mêlant inflation, crises géopolitique et énergétique tout en fournissant au public des informations précieuses afin de mieux anticiper les risques et d’identifier des opportunités de marché.

Débats et ateliers thématiques

Deux parties différentes structureront la manifestation : Une matinée de conférences réunissant les décideurs et représentants européens pour des débats de très haut niveau sur les enjeux cruciaux pour toute l’industrie financière. L’après-midi, les ateliers seront consacrés aux thèmes clés d’investissement et d’allocation financière avec des échanges concrets entre gérants d’actifs et détenteurs d’actifs venus de toute l’Europe.

A noter, la conférence d’ouverture accueillera le Commissaire européen pour le marché intérieur Thierry Breton, interrogé par Nicolas Beytout, fondateur de L’Opinion et actionnaire de L’Agefi. Seront aussi présents et interviendront notamment des représentants de la Banque Européenne d’Investissement, de la Financial Conduct Authority britannique, de l’Esma ou de l’European Banking Federation.

Pour vous inscrire et retrouver le programme, cliquez ici.