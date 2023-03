Les investisseurs net-zéro ne doivent plus financer de nouveaux puits de pétrole et de gaz

Non aux nouvelles infrastructures d’extraction. La Net zero asset owner alliance (NZAOA), l’alliance des détenteurs d’actifs pour la neutralité carbone, vient de publier une synthèse de sa position sur l’investissement dans les hydrocarbures dans l’optique d’atteindre la neutralité carbone des portefeuilles institutionnels d’ici 2050. Les attentes ont vocation à être mises en œuvre par les membres de l’Alliance qui totalisent 11.000 milliards de dollars d’actifs (10.000 milliards d’euros). Elles concernent les entreprises du secteur, leurs investisseurs et les régulateurs concernés.

Du côté des investisseurs institutionnels, la NZAOA consacre une partie spécifique de son document aux investissements dans les classes d’actifs alternatives comme les infrastructures non cotées du secteur pétrolier ou gazier. Et là, le message est clair : les investisseurs de l’Alliance ne doivent pas apporter de nouveaux financements à des actifs d’infrastructure non alignés avec l’atteinte de la neutralité carbone avant 2050.

Une position tranchée

En clair : aucun financement de nouvelles installations d’extraction en amont, en pétrole et en gaz. Pour le partie distribution et stockage, le rapport préconise de s’en tenir au financement «brownfield», c’est-à-dire des investissements existants. Pour le gaz, le soutien à la conversion au transport et au stockage d’hydrogène est acceptable, mais pas celui à de nouvelles installations destinées au gaz fossile. Pour l’aval, aucun investissement dans des centrales brûlant des énergies fossiles ne doit avoir sa place en portefeuille. A la rigueur, des investissements en brownfield dans des raffineries ou des usines pétrochimiques sont envisageables pour permettre d’éviter des fuites de méthane ou en améliorer l’efficience. La production d’hydrogène qui utilise le gaz comme combustible est également à proscrire.

Si certains membres de l’Alliance ont déjà des politiques pour sortir du gaz et du pétrole, d’autres peuvent choisir d’investir dans ces infrastructures de façon exceptionnelle, en l’absence d’alternative abordable ou fiable. Mais dans tous les cas, elle déconseille fortement les actifs dotés d’une longue durée de vie qui seraient échoués dans une transition vers un monde à 1,5°.

