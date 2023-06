L’Eglise d’Angleterre exclut tous les pétroliers de son portefeuille

L’Eglise d’Angleterre ne croit plus au pétrole. Le fonds de 10,7 milliards de livres qu’elle gère va exclure les dernières compagnies pétrolières dans lesquelles il avait investi et exclura toutes autres entreprises engagées principalement dans l’exploration, la production et le raffinage de pétrole ou de gaz, à moins qu’elles ne soient véritablement alignées avec l’objectif de ne pas dépasser 1,5° de réchauffement d’ici 2050. Les participations dans les sociétés concernées seront cédées avant la fin de 2023.

En 2021, les gérants de l’Eglise avaient déjà exclu 20 «majors» de son portefeuille. Elle va désormais se séparer de ses actions de BP, Ecopetrol, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Pemex, Repsol, Sasol, Shell et Total après avoir conclu qu’aucune d’entre elles n’est alignée avec les buts de l’Accord de Paris sur le climat, selon l’analyse de la Transition Pathway Intitiative. Cette initiative est une source indépendante de recherche et de données sur les progrès réalisés par les investisseurs financiers et les entreprises envers la transition vers une économie bas carbone.

Un autre grand investisseur institutionnel a décidé la semaine de sortir de plusieurs pétrolières. Il s’agit du fonds de pension danois Velliv (325 milliards de couronnes, soit 43 milliards d’euros d’actifs sous gestion) qui expliquait dans la presse avoir abandonné le dialogue avec les grandes compagnies pétrolières dont les stratégies et les plans de long terme ne sont pas alignés sur les Accords de Paris. Cinq ans de dialogue avec les compagnies pétrolières ont échoué, estimait alors Velliv qui citait Shell et TotalEnergies entre autres.

«C’est notre devoir de protéger la création de Dieu et les entreprises énergétiques ont la responsabilité spéciale de nous aider à réussir une transition juste vers l’économie bas carbone dont nous avons besoin», a expliqué l’archevêque de Canterbury qui préside l’entité de gestion de l’Eglise.

Il ajoute que l’Eglise écoute la science et sa foi sur ces questions et que les deux la poussent à travailler dans le sens de la justice climatique. L’investisseur explique en outre qu’un dialogue a été mené, et que si quelques progrès ont été constatés, ils sont loin d’être suffisants. L’Eglise avait décidé dès 2018 d’entamer une période d’engagement avec les émetteurs concernés et qu’elle se donnait jusqu’à la fin de 2023 pour se séparer de ceux qui ne seraient pas alignés avec les buts à court, moyen et long terme de l’Accord de Paris. Toutefois, si ces sociétés évoluent et répondent un jour aux critères de l’Eglise, elle pourrait reconsidérer sa position. Elle l’espère, même.

