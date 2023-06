Le régulateur de l’information extra-financière publie ses premières normes de durabilité

Tout le monde veut des données extra-financières. L’International Sustainability Standards Board (ISSB, conseil international des normes de durabilité), dirigé par Emmanuel Faber, va participer à réaliser ce souhait avec la publication de ses deux premiers standards. IFRS S1 et IFRS S2 ont pour but de «créer un langage commun pour révéler l’effet des risques et opportunités liés au climat du point de vue de l’entreprise», précise l’ISSB, qui est logé dans la Fondation IFRS, spécialisée en normalisation.

La première norme présente un ensemble de points de reporting conçus pour permettre aux entreprises de communiquer à leurs investisseurs les opportunités et risques liés au climat, et ce, à court, moyen et long terme. IFRS S2 établit des items spécifiquement liés au climat et s’emploie avec IFRS S1. Les deux normes incorporent les recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

Les deux standards ont une vocation mondiale et sont nourris par les contributions du G20, du Conseil de stabilité financière, de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Iosco en anglais) ainsi que d’entreprises et d’investisseurs. Ils sont fabriqués pour s’intégrer aux cadres de comptabilité «classiques» mondiaux, sans contrainte légale.

Des bons points et des critiques

Le CDP (Carbon Disclosure Project), qui publie les émissions de carbone des entreprises afin d’aider à les réduire, a salué l’arrivée des normes. Il annonce le recueil de données sous ce format dès 2024 sur sa plateforme. «Cela va permettre un reporting simplifié et uniformisé pour les entreprises, qui fourniront des données à une variété d’actionnaires de façon uniforme et comparable à travers les régions et les réglementations», apprécie sur LinkedIn Nicolette Bartlett, directrice de l’impact au CDP.

Richard Manley, chef du développement durable du fonds de pension canadien CPPIB et Carine Smith Ihenacho, directrice conformité et gouvernance du fonds souverain norvégien, sont respectivement président et vice-présidente du comité consultatif des investisseurs de l’ISSB. Ils ont déclaré que «des données d’excellente qualité sont nécessaires pour soutenir la découverte d’un prix ou la formation de capital, et elles facilitent l’efficience des marchés de capitaux». Ils ajoutent que les normes ISSB vont soutenir autant les déclarants dans leur communication des informations de durabilité à leurs investisseurs que les autres fournisseurs de capital.

Le directeur des investissements du fonds de pension californien CalSTRS, Christopher Ailman, y voit une solution : «Il est impératif que nous améliorions les informations financières liées à la durabilité pour nous permettre de gérer les risques de notre portefeuille afin de protéger les pensions du personnel éducatif californien, et les standards ISSB vont nous aider à y parvenir», juge-t-il parmi les réactions présentées par l’ISSB.

En revanche, Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, tacle l’initiative qu’il juge trop limitée : «La logique de simple matérialité est mortifiante. Si elle ne se cantonnait pas au climat, mais s’appliquait à tous les autres sujets environnementaux et sociaux à l’avenir, cela signifierait l’absence de responsabilité de l’entreprise envers l’intérêt général», écrit-il dans un post LinkedIn.

Rivalité

L’Europe a en effet dégainé ses propres normes de durabilité élaborées par l’European Financial Reporting Advisory Group (Efrag). Début juin, la Commission européenne a dévoilé l’acte délégué de la Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), la directive sur le reporting extra-financier des entreprises, qui doit entrer en application à partir de 2024. Elle est plus large que les normes ISSB et fonctionne en double matérialité : elle mesure ce que l’environnement économique, social et naturel fait à l’entreprise, mais aussi l’impact de l’entreprise pour son environnement. Les deux normes devraient toutefois être compatibles.