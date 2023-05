Le NBIM va voter contre le candidat du gouvernement italien à la direction d’Enel

Le suspense reste entier sur le nom du futur capitaine d’Enel. L’Etat italien, actionnaire à 23,6% de l’énergéticien transalpin, propose de nommer Paolo Scaroni, actuel président du club de football AC Milan, au poste de président du conseil d’administration. Il a déjà dirigé la société de 2002 à 2005, puis est devenu directeur général du groupe italien d’hydrocarbures Eni pendant 9 ans. L’Etat propose aussi dans sa liste de six noms Flavio Cattaneo, vice-président exécutif du groupe de trains à grande vitesse Italo-NTV et qui a, par le passé, dirigé des entreprises du secteur de l’énergie.

Mais d’autres actionnaires ont proposé une composition du conseil différente en vue de l’assemblée générale du groupe prévue le 10 mai 2023. Un ensemble composé de gérants d’actifs cumulant 1,859% du capital d’Enel, parmi lesquels se trouvent les français Axa Investment Managers et BNP Paribas Asset Management, des investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension italiens Arca Fondi SGR et Fondo Pensione BCC/CRA et le britannique Legal & General Assurance (Pensions Management), suggèrent les noms de trois administrateurs indépendants.

Bataille sur la gouverance

Le hedge fund britannique Covalis Capital, qui contrôle 0,641% du capital d’Enel, voudrait faire nommer six personnes, dont Marco Mazzucchelli, qui a occupé diverses fonctions de direction au sein de Morgan Stanley, Monte Paschi, San Paolo IMI, Credit Suisse, RBS et Julius Baer. Covalis se décrit comme un gérant spécialisé en infrastructures, ingénierie, énergies renouvelables, industries, matériaux et affiche un biais marqué pour le thème de la transition énergétique. Il estime dans un communiqué cité par Reuters que la nomination proposée par l’Etat italien «sape la confiance des investisseurs, érode de la valeur et n’est pas alignée avec les standards internationaux des bonnes pratiques de la démocratie actionnariale.»

Un autre investisseur de poids a fait connaître ses intentions de vote : le fonds souverain norvégien. Plus grand actionnaire du monde avec des participations dans plus de 9.000 entreprises, il détenait 2,17% d’Enel au 31 décembre 2022. Il annonce sur son site son intention de voter contre la nomination de Paolo Scaroni portée par le ministère des finances italien, et de soutenir la candidature de Marco Mazzucchelli au poste de président du conseil. Verdict le 10 mai.

