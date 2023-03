Le groupe Caisse des dépôts fait croître ses engagements envers la biodiversité

La 15e Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15) se tient du 7 au 19 décembre à Montréal. La COP15 vise à adopter à l’unanimité un cadre stratégique mondial pour la biodiversité pour la période 2020-2030. Dans ce cadre, le groupe Caisse des Dépôts se joint aux investisseurs signataires de la déclaration commune des Principles for Responsible Investment (PRI) pour la COP15. Le groupe Caisse des Dépôts étoffe par ailleurs son approche envers la biodiversité, en faisant en sorte que ses activités de financement aux impacts indirects sur la biodiversité ou le fonctionnement interne et ses activités non financières dans le secteur immobilier, des transports ou du tourisme aient l’impact le plus limité possible au regard des cinq grandes pressions sur la nature causées par l’activité humaine. «Les institutions financières doivent progresser rapidement sur cette thématique dans leur propre intérêt et dans celui de l’intérêt général», a déclaré Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts. Renforcement des engagements D’ici 2024, l’ensemble des entités du groupe Caisse des Dépôts mesureront leurs empreintes biodiversité pour leurs activités opérationnelles et portefeuilles d’investissements, les investisseurs institutionnels du groupe ayant déjà publié l’empreinte biodiversité d’une partie de leurs portefeuilles d’actifs. La réduction des pressions sur la nature va se traduire notamment par des exclusions et des dialogues avec les entreprises du portefeuille. Sur le changement d’usage des sols lié à l’artificialisation et la déforestation, le groupe exclut les activités jugées trop impactantes dans les zones sensibles et demande aux entreprises qu’il finance d’en faire de même. Il exclut également les entreprises d’exploitation et négoce de matières premières à fort risque de déforestation et qui n’ont pas de politique de prévention reconnue. Les entités financières de la CDC demanderont désormais aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des participations de se doter de cibles «zéro déforestation». Sur les pollutions, le groupe s’engage à exclure dès fin 2023 les investissements et financements aux entreprises dont plus de 20% du chiffre d’affaires provient de la vente ou de la fabrication de pesticides et à dialoguer avec les entreprises concernées pour qu’elles participent à la réduction de leur usage. Sur le plastique, les entités du groupe s’engagent à demander aux entreprises pour lesquelles le sujet est significatif de se doter de stratégies dans ce domaine. D’autres engagements opérationnels complètent cette liste, comme des actions de financement ciblées au sein de la Banque des Territoires pour 3 milliards d’euros. La filiale spécialisée du groupe, CDC Biodiversité, poursuit de son côté le développement du programme Nature 2050 qui a déjà permis de soutenir plus de 60 projets de solutions fondées sur la nature en faveur de l’adaptation au changement climatique, pour un montant total récolté de plus de 11,6 millions d’euros.