Le fonds qatari mène une levée en intelligence artificielle

C’est le thème à la mode. Le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA) a annoncé mener la levée de fonds de série D de 250 millions de dollars de Builder.ai, qui comme son suffixe le laisse deviner, œuvre dans l’intelligence artificielle. Le fonds est entouré des investisseurs en capital-risque Iconiq Capital, Jungle Ventures et Insight Partners. Le nouvel investissement porte le total levé par l’entreprise à 450 millions de dollars et a multiplié sa valorisation par 1,8.

Le directeur général de QIA Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud a dit que le fonds examine l’intelligence artificielle comme thematique d’investissement et qu’elle est une «formidable technologie» dans certaines applications, selon Reuters.

