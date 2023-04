La Norvège continue de se demander si son fonds souverain doit investir en private equity

Avec une telle envergure, manœuvrer prend du temps. Le fonds souverain norvégien, qui dispose d’environ 14.000 milliards de couronnes norvégiennes (1.255 milliards d’euros), pèse sérieusement toute évolution de sa gestion, essentiellement menée sur des classes d’actifs liquides.

Dans son «livre blanc» annuel à destination du Parlement, le ministère des Finance a choisi d’évaluer la façon dont les événements économiques et politiques pourrait atteindre le Governement Pension Fund Global. Ce dernier investit en effet les revenus du pétrole national sur les marchés internationaux, en dehors de Norvège, alors que le Government Pension Fund Norway, bien plus petit, investit uniquement en local.

La question d’autoriser le grand fonds à investir dans des actions d’entreprises non cotées revient régulièrement dans le débat, et un comité spécial chargé de faire une analyse prospective de ce qui pourrait arriver au fonds a récemment ressorti le sujet. Le ministère des Finances a donc écrit une lettre le 27 mars 2023 à la Norges Bank, gérante du fonds, pour lui demander «d’examiner les divers aspects des actions non cotées, comme base pour les considérations futures du ministère».

Le ministère entend se préparer à ce que la valeur du fonds n’augmente plus au même rythme que celui enregistré jusqu’à présent et souhaite donc limiter cette probable érosion. En effet, le fonds contribue bon an mal an à 20% du budget annuel de l’État.

