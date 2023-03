La Maif prévoit de créer de nouveaux fonds biodiversité

La Maif veut faire plus. Pour devenir «l’assureur préféré des trentenaires», et parce qu’elle croit que «l’engagement de marque nourrit sa performance», la mutuelle niortaise veut améliorer ses engagements verts. A l’occasion de la présentation ce 23 janvier, de son plan stratégique à horizon 2026 nommé «régénération», son directeur général, Pascal Demurger, a annoncé vouloir réduire l’impact environnemental du groupe de 25%. «Nous mesurons la température de notre portefeuille d’investissement qui est aujourd’hui sur un niveau relativement bas de réchauffement de 1,9 degré. L’objectif est de passer à 1,5 degré d’ici 2030 là où les accords de Paris placent une trajectoire de 1,5 degré en 2050», a déclaré le dirigeant. La mutuelle a annoncé vouloir créer de nouveaux fonds biodiversité pour augmenter le financement de la transition et sa part d’investissements verts. «L’idée est de financer des projets qui auraient pour double compétence de protéger l’environnement et la biodiversité tout en protégeant nos sociétaires là où ils vivent en réduisant l’impact climatique», explique Hélène N’Diaye, directrice générale adjointe de la Maif en charge de l’Assurance de Personnes, des Investissements, de l’Actuariat et de la Data.Le groupe gère environ 21milliards d’euros confiés par ses sociétaires et adhérents à travers leurs cotisations et leur épargne.