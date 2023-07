La Macif intensifie sa stratégie d’investissement responsable

Elle commence par ses deux plus gros portefeuilles. La Macif vient de rehausser ses engagements d’investissement responsable et les publie à l’occasion de la sortie de son rapport ESG-climat. L’investisseur annonce avoir défini une stratégie de réduction de l’empreinte carbone de ses actifs pour ses portefeuilles obligataires gérés en direct et immobilier. La poche actions, investie surtout à travers des organismes de placement collectif, suivra dans un second temps.

Pour la poche obligataire, qui pèse autour de 60% de son portefeuille d’actifs d’un peu moins de 37 milliards d’euros, elle vise une réduction de 50% de l’empreinte carbone, de 2022 à 2030. Elle se fixe ainsi un objectif intermédiaire avant la cible de neutralité carbone fixée en 2050. Pour le portefeuille immobilier, qui compte pour 8% de ses actifs, elle s’engage à réduire l’empreinte carbone de ce patrimoine de 17% de 2019 à 2030.

«Nous avons choisi de mesurer l’empreinte carbone du portefeuille obligataire détenu en direct à partir de la valeur absolue de l’empreinte carbone des entreprises en portefeuille, et en incluant le scope 3 car il nous semble important de prendre en compte l’ensemble de la chaîne de valeur des émetteurs, détaille Sabine Castellan-Poquet, directrice des investissements de la Macif. Pour l’immobilier, nous utilisons la méthodologie Crrem pour viser un alignement avec l’objectif d’1,5° de réchauffement en 2050.» Le Carbon Risk Real Estate Monitor (Crrem) est un outil de mesure du risque scientifique pour évaluer des trajectoires de décarbonation cohérentes avec les objectifs de l’accord de Paris sur le Climat.

Engagement actionnarial sur les sujets sociaux

La Macif s’engage par ailleurs pour l’inclusion professionnelle des jeunes dans les entreprises dans lesquelles elle investit. Cet engagement, initié fin 2022, concerne 60 entreprises françaises et porte sur trois axes : recrutement, carrières et formation et qualité des contrats de travail. Il se déroulera en plusieurs étapes, jusqu’à 2025 et inclura notamment la mise en place d’un dialogue approfondi avec les entreprises présentant les engagements les moins avancés. Il donnera lieu à la rédaction d’un rapport sur les principaux résultats et enseignements de cette initiative.

«Nous menons déjà des actions d’engagement sur le thème du climat et nous étendons les actions de dialogue sur le thème de la jeunesse et de sa fragilité vis-à-vis de l’emploi, précise la directrice des investissements. Nous utilisons pour cela un questionnaire envoyé aux entreprises identifiées comme pertinentes sur ce plan dans notre portefeuille afin de mesurer leurs progrès, et cela répond à une thématique de notre plan stratégique d’entreprise (l’engagement auprès des publics fragiles).»

La mutuelle délègue les actions d’engagement et de dialogue au gérant du groupe Aéma, Ofi Invest. En 2022, 145 dialogues ont été menés. Ofi Invest s’occupe notamment depuis 2022 de piloter pour elle des mesures d’engagement et d’exclusion vis-à-vis des entreprises accusées de violations graves du Pacte Mondial des Nations Unies, qui recouvre les atteintes aux droits aux humains fondamentaux, aux droits des travailleurs, à protection de l’environnement et la corruption.

La Macif poursuit ses efforts en matière d’investissement responsable et travaille à construire une trajectoire pour la biodiversité.

