La Corée veut un second fonds souverain, dédié à la tech

Un fonds souverain, c’est bien, deux c’est mieux. Le gouvernement de Corée du Sud travaille au lancement d’un nouveau fonds souverain, selon le journal local Maeil Business. La nouvelle entité serait consacrée au financement de start-up et de fonds de capital-risque afin de stimuler l’innovation en dehors des industries phares du pays que sont les semi-conducteurs et l’automobile, notamment la fabrication de batteries de véhicules électriques.

«Nous réfléchissons à créer un fonds ‘KIC2’ pour investir dans le capital croissance, en dehors de Korea Investment Corp», a déclaré un officiel gouvernemental au journal. Le futur fonds souverain pourrait s’inspirer de Temasek Holdings, l’entité d’investissement singapourienne très active dans le financement de start-up innovantes.

A lire aussi:

Capital risque en berne

Korea Investment Corp (KIC) a été lancé en 2005 et disposait de 205 milliards de dollars d’actifs à la fin de 2021 (dernier chiffre disponible sur le site du fonds, soit 181 milliards d’euros à l’époque). Le fonds souverain investit dans des classes d’actifs traditionnelles et alternatives, parmi lesquelles le private equity, qui pesait 7,7% du portefeuille en 2021. Au sein de ce portefeuille d’investissements directs et indirects, il gère déjà le fonds KIC Venture Growth pour «découvrir des technologies prometteuses alors que les paradigmes technologiques évoluent rapidement», selon leur site Internet.

La mission du futur fonds s’annonce déjà pleine de défis : selon le ministère coréen des petites et moyennes entreprises et des start-up, les investissements en capital risque ont diminué de 11,9% entre 2021 et 2022 dans le pays.

A lire aussi: