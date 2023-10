La Banque des Territoires investit 73 millions d’euros dans une usine géante de batteries

La fabrication de batteries électriques en France gagne un nouveau soutien. La Banque des Territoires annonce investir un montant de 73 millions d’euros en quasi-fonds propres dans la gigafactory de batteries électriques qu’exploitera l’entreprise AESC (Automotive Energy Supply Corporation) à Douai, à compter de 2025. Créée au Japon en 2007 entre le constructeur automobile Nissan et le fabricant d’électronique NEC, AESC a été rachetée par le groupe chinois Envision en 2018. Le capital d’Envision AESC est aujourd’hui détenu par Envision (80 %) et Nissan (20 %).

Pour Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des Territoires, «ce projet s’inscrit dans l’engagement fort de la Banque des Territoires au service de la réindustrialisation verte du pays. Nous voulons implanter des usines qui servent à un développement durable de notre économie : passer à l’ère du tout électrique, acquérir le savoir-faire pour en être capable, c’est cela, s’inscrire dans le temps long.»

Avec le soutien de la Banque des Territoires, AESC pourra lancer la construction à Douai d’une usine d’une capacité de 9 gigawatts / heure (GWh) dans la première phase, permettant la production d’environ 200.000 batteries par an. Cette capacité sera augmentée progressivement par la réalisation de trois tranches supplémentaires pour atteindre une capacité de 24 GWh à 30 GWh/an d’ici 2030. Ce projet représente un coût total de 1,1 milliard d’euros pour la première phase. L’usine, qui sera mise en service en 2025, produira les batteries électriques qui équiperont notamment les futures R5 et 4 Ever produites par Renault.

