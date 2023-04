Emergence : L’Europe oui, mais à petites doses

En avril 2022, Emergence a sélectionné sa première société de gestion non française. La Sicav a alloué 50 millions d’euros à un fonds actions zone euro du gérant allemand First Private Investment Management. Elle ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous visons des gérants étrangers qui veulent se développer en France auprès des institutionnels. Nous avons repéré des candidats intéressants, notamment en Allemagne, en Espagne et en Suède. Cela permet d’élargir l’univers d’investissement et de ‘benchmarker’ la qualité de nos gérants entrepreneuriaux français avec leurs homologues européens. Nous travaillons activement sur un investissement potentiel dans une société de gestion scandinave », indique Benoît Donnen, directeur de la sélection de fonds et responsable de l’ESG chez NewAlpha AM.

Ces investissements hors France permettent de faire connaître Emergence et de contribuer au rayonnement de la place parisienne en Europe continentale. Avec un objectif en tête, celui d’élargir le cercle historique d’investisseurs institutionnels au sein d’Emergence en attirant des acteurs européens à la recherche de stratégies innovantes et durables.

« Ouvrir Emergence à des capitaux étrangers serait certes un élément favorable. Cependant, cela signifierait ouvrir davantage l’accélération d’Emergence aux sociétés de gestion étrangères, ce qui est moins mobilisateur », nuance Laurent Springer, responsable gestion d’actifs et passifs sociaux et représentant d’Orano au sein d’Emergence. Philippe Rey, directeur financier de l’Union Mutualiste Retraite (UMR) et administrateur d’Emergence, assume que la Sicav soit sortie de son périmètre initial en se tournant vers les gestionnaires étrangers. Pour lui, il ne faut pas se cantonner à l’Hexagone. « Emergence, c’est aussi défendre l’économie, l’innovation européennes. C’est une évolution d’Emergence qui doit rester cependant marginale. Cela doit nous permettre d’ouvrir les yeux sur ce qui se fait dans les pays voisins », dit-il.

Emergence envisage aussi l’élargissement du cercle d’investisseurs membres en France. La Sicav compte en effet aujourd’hui différents types d’institutionnels français (assureurs-vie, groupes mutualistes et réassureurs, organismes publics, grandes entreprises), mais il lui manque les caisses de retraite. « Les caisses de retraite ont été représentées à travers la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens dans le premier compartiment en performance absolue, mais elles ne le sont plus dans les compartiments suivants, investis en actions, rappelle Bertrand du Guerny, directeur général d’Emergence. Nous espérons que certaines seront prochainement convaincues de l’intérêt stratégique que représente Emergence. »

Futurs compartiments

La commission Innovation, présidée par Arnaud Miroudel (BNP Paribas Cardif), mène actuellement une réflexion sur le futur compartiment qui suivra Techs for Good. Son lancement pourrait intervenir en 2024. Si rien n’est décidé, il y aura forcément un prisme ESG. L’accélération de fonds investis en actifs illiquides n’est pas écartée mais reste complexe du fait des différences entre les pratiques des institutionnels sur le non-coté. Certains ne sont en outre pas convaincus de la pertinence d’un positionnement d’Emergence sur le non-coté ou la dette privée. Pour eux, les thématiques sur lesquelles Emergence peut avoir un rôle à jouer sont davantage la transition énergétique, la gouvernance, la cohésion sociale, l’impact social ou encore la taxonomie européenne.