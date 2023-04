Des fonds de pension anglais vont voter contre la réélection du dirigeant de BP

La nouvelle saison des assemblées générales apporte déjà son lot de frictions sur des sujets climatiques. Plusieurs fonds de pension britanniques ont annoncé leur intention de voter contre la réélection du président du conseil d’administration de BP Helge Lund afin de montrer leur désaccord envers la stratégie du groupe pétrolier BP.

Le groupement de fonds de pension Brunel reconnait que BP s’est effectivement engagé dans une trajectoire d’atteinte de la neutralité carbone avant 2050, et que le groupe investit de plus en plus dans les solutions bénéfiques au climat, mais veut utiliser son vote pour contester un changement stratégique :

«Il n’y a pas eu de dialogue actionnarial au sujet des réductions des engagements liés à la production de pétrole et de gaz- un changement significatif par rapport au plan présenté aux actionnaires en 2022, et un changement qui menace sérieusement la crédibilité de BP en tant qu’entreprise qui tient ses promesses», explique la directrice de la responsabilité de Brunel Faith Ward dans un communiqué.

Le groupe de pension Nest fait aussi partie des actionnaires qui voteront contre la réélection. Sur Twitter, Diandra Soobiah, qui dirige l’investissement responsable du fonds, a souligné le recul des engagements climatiques du groupe pétrolier après ses profits records de plus de 27 milliards de dollars sur le dernier exercice.

«Si BP continue comme cela, nous avons de sérieux doutes sur sa capacité à atteindre ses objectifs de neutralité carbone et sur le succès à long terme de l’entreprise», a-t-elle déclaré, en ajoutant que des actions comme celle-ci sapent la confiance des actionnaires.

