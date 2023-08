De nombreux fonds de pension participent à la levée d’1,2 milliard d’euros de Northvolt

Les batteries électrisent les investisseurs institutionnels. Le fabricant suédois de batteries électriques pour véhicules Northvolt a levé 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) pour financer sa prochaine expansion en Europe et en Amérique du Nord.

Le financement se réalise par extension d’une obligation convertible émise en juillet 2022, d’1,1 milliard de dollars à l’époque. La levée est menée par les fonds de pension canadiens Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) et Omers, dont c’est le troisième investissement dans la société.

Le fonds suédois AMF a également réinvesti 220 millions de couronnes suédoises (18,5 millions d’euros), après avoir déjà injecté 1,8 milliard de couronnes dans Northvolt. «Grâce à notre solide situation financière et à notre horizon d’investissement à long terme, nous pouvons continuer à réaliser ce type d’investissement important qui renforce notre capacité à offrir un bon rendement à nos clients au fil du temps, tout en contribuant à la fois à une société plus durable et à une économie suédoise plus compétitive», a déclaré dans un communiqué Tomas Flodén, responsable de la gestion d’actifs du fonds.

Fonds souverains et fondation

L’obligation convertible désormais portée à 2,3 milliards de dollars compte par ailleurs comme investisseurs les fonds de pension suédois AP1, AP2, AP3 et AP4 à travers leur coentreprise 4 to 1 Investments, Folksam, le fonds de pension danois ATP, la fondation Imas, les fonds souverains ADQ d’Abou Dabi et GIC de Singapour ainsi que des gérants d’actifs.

«Nous avons trouvé un groupe d’investisseurs engagés qui comprennent à la fois le besoin urgent et l’important potentiel financier que permet l’électrification rapide de la société», se félicite Alexander Hartman, directeur financier de Northvolt. Il ajoute que pour aller vers une limitation du réchauffement climatique sous 1,5° le secteur public autant que le privé doivent mobiliser des ressources d’une ampleur inégalée.

