Françoise Drouet : «La finance pourrait être confrontée à une pénurie de talents féminins»

Lors de la dernière édition du Forum de la Gouvernance des Conseils d’Administration organisé par L’Agefi le 29 septembre dernier, Françoise Drouet, membre de Women Be Board Ready à l’Essec, intervenait dans le cadre d’un keynote consacré aux répercussions de la loi Rixain visant à accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle. Certains secteurs, dont les instances dirigeantes sont peu féminisées, comme «l’industrie, et en particulier l’industrie du TMT (technologies, médias, télécommunications, NDLR), et la finance», pourraient être confrontés à une pénurie de talents à court terme, a-t-elle expliqué. Tout dépendra de leur niveau d’anticipation.

Selon les estimations d’Ethics&Boards, les Comex des entreprises du SBF120 sont déjà féminins à 24%. «Il y a fort à parier que l’objectif de 30% sera atteint par bon nombre d’entre elles d’ici cinq ans. Certaines entreprises parmi les plus volontaristes du CAC 40 atteignent déjà l’objectif de 40% de femmes au sein des comités exécutifs et de direction», selon le rapport parlementaire publié au mois de mai 2021. Pour les 900 autres entreprises assujetties à la loi, la mise en conformité pourrait s’avérer plus difficile.