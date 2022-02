Le rendement des Treasuries à 10 ans a atteint 2% tandis que les anticipations d’une hausse de 50 points de base (pb) des taux Fed Funds en mars augmentent après l’annonce d’un chiffre d’inflation supérieur aux attentes en janvier aux Etats-Unis.

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a accéléré plus que prévu en janvier sur un an, se traduisant par une inflation en rythme annuel à un pic de 40 ans.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,6% après avoir avancé de 0,5% en décembre, a annoncé jeudi le département du Travail. Sur un an, il affiche une accélération de 7,5%, la plus forte jamais enregistrée depuis février 1982, après un gain de 7% en décembre. Les économistes anticipaient une hausse de 7,3%.

L'indice CPI core, hors énergie et produits alimentaires, a augmenté de 0,6% sur un mois après une hausse de 0,6% en décembre et de 6%, sur un an, le niveau le plus élevé depuis août 1982, après un gain de 5,5% en décembre.

Inflation temporaire qui dure

Cette nouvelle surprise à la hausse (la neuvième au cours des 11 dernières publications d’inflation aux Etats-Unis) alimente les craintes d’une inflation qui resterait élevée au premier semestre se répercutant sur les salaires et les loyers.

D'autres données ont montré que les demandes hebdomadaires initiales de chômage ont chuté de 16.000 à 223.000, légèrement sous les attentes de 230.000.

Ces données alimentent les anticipations de resserrement monétaire plus marqué de la part de la Réserve fédérale américaine. «Les chiffres de l'inflation aux États-Unis plus élevés que prévu ont renforcé les attentes des investisseurs quant à un resserrement de la politique de la Fed à venir. Ils évaluent maintenant une probabilité de 52 % d'une augmentation des taux de 50 points de base le 16 mars contre 29% avant cette annonce, selon l'outil FedWatch de CME», indique Erik Norland, économiste chez CME Group. La Fed a aussi la possibilité d’accélérer la diminution de son bilan.

Sur le marché des taux, le rendement de l’emprunt américain à 10 ans a dépassé 2% (+7 pb) pour la première fois depuis août 2019, avant de baisser à 1,97%. Le taux 2 ans prend 10 pb, à 1,47%. La courbe des taux américains s’aplatit, la partie 2 ans-10 ans revenant à 50 pb.