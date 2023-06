Les trésoriers face à de multiples transformations

L’inattendu, c’est ce à quoi doivent se préparer les financiers d’entreprise ! Si les changements qui s’imposent à leur entreprise sont multiples et majeurs - s’agissant du climat, des prix de l’énergie, des difficultés de recrutements… -, eux doivent garder leur rôle de boussole pour aider la stratégie à naviguer entre les écueils.

La hausse des taux représente un premier défi mais il semble à la portée des entreprises françaises. Elles ont déjà commencé, pour ne pas subir le resserrement du crédit bancaire lui-même causé par une politique monétaire plus restrictive, à diversifier leurs sources de financement. Le sujet se pose notamment pour financer le besoin en fonds de roulement qui gonfle avec les hausses de prix et les approvisionnements de précaution. Heureusement, la France est le pays de l’affacturage, une solution de financement qui gagne du terrain auprès des entreprises de toutes tailles et qualité. En outre, les titrisations de créances commerciales, autre spécialité des banques françaises, étendent leur périmètre. Les financements avec nantissement de stocks se multiplient aussi, encore loin d’épuiser leur capacité de mobilisation des bilans. Et du côté des bailleurs de fonds, les investisseurs en quête d’actifs décorrélés sont prêts à entrer dans des schémas nouveaux, s’aidant des possibilités que leur offre la technologie pour mieux cerner leurs risques.

La transformation technologique impose aussi son rythme accéléré aux directions de financement et de trésorerie. Elles souhaitent pouvoir compter sur un dispositif public qui soit à la hauteur des ambitions et leur facilite la tâche. De même, elles attendent un soutien pour les préparatifs aux nouvelles règles européennes sur la transparence environnementale, sociale et de gouvernance qui s’appliqueront à partir de 2025 et restent à préciser. Pour les assurer de la mobilisation de l’Etat à leurs côtés et les éclairer sur les accompagnements publics à leur disposition, Thomas Courbe, directeur général des entreprises au Trésor, a accepté de répondre aux questions de L’Agefi Cash & Risk. Les financiers d’entreprise ne sont pas seuls sur le pont…

