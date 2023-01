UniCredit rendra plus de 5 milliards d’euros à ses actionnaires

Après avoir publié des résultats record pour le quatrième trimestre 2022, UniCredit s'est engagé à rendre 5,25 milliards d'euros aux investisseurs, allant au-delà des déclarations préalables que son directeur général Andrea Orcel avait tenues dans le cadre du forum de Davos. Les actionnaires de la banque italienne ont salué cette décision, le cours de l’action affichant une progression de plus de 8% en milieu de matinée.

Andrea Orcel, s'est dit confiant sur le fait de recevoir le feu vert nécessaire de la Banque centrale européenne. «Nous avons eu des discussions approfondies avec les régulateurs sur les distributions et nous sommes confiants sur le fait que nous obtiendrons l'autorisation», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, relayée par Reuters. Lors de la présentation de son plan stratégique en décembre 2021, UniCredit avait annoncé vouloir rendre 16 milliards d'euros aux actionnaires sur trois ans. Ceux-ci ont déjà reçu 3,75 milliards d’euros de la banque en dividendes et rachats d'actions sur la base de l'exercice 2021.

Bons résultats

Au quatrième trimestre, UniCredit a présenté un bénéfice net de 2,46 milliards d'euros, soit plus du double de la prévision moyenne de 1,1 milliard du consensus des analystes fourni par la banque. Les revenus de ses activités de prêt ont bondi de 38% par rapport au trimestre précédent et de 43% sur un an. Cela a permis au produit net bancaire de s'élever à 5,72 milliards d'euros au quatrième trimestre, au-delà de la prévision moyenne des analystes à 5,12 milliards.

Le groupe a par ailleurs déclaré s'attendre à un bénéfice net en 2023 globalement conforme à celui de 2022, y compris pour ses activités séparées en Russie, où il a réduit son exposition mais n'a pu sortir totalement du pays.