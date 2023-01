Les profits de Goldman Sachs plongent, l’action recule

L’action Goldman Sachs recule de 2% sur un an.

Le bénéfice net de Goldman Sachs a plongé de 69% au quatrième trimestre, pénalisé par une chute des revenus dans la banque d'investissement en raison de la baisse des activités de fusion-acquisition et d'introduction en Bourse dans un contexte d'incertitudes économiques.

L'action chutait de 7% vers 17h30 à la Bourse de New York, alors que les résultats du groupe sont ressortis en deçà des attentes des analystes.

Goldman Sachs a dégagé un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, ou 3,32 dollars par action, pour les trois derniers mois de l'année, contre 3,8 milliards de dollars, ou 10,81 dollars par action, un an plus tôt.

Le produit net bancaire (PNB) a chuté de 16% à 10,59 milliards de dollars, contre 12,64 milliards de dollars un an plus tôt.

Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un bénéfice de 5,56 dollars par action et un PNB de 10,76 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.

Chute de 48%

Dans la banque d'investissement, les revenus ont plongé de 48%, à 1,87 milliard de dollars, les commissions ayant pâti de la baisse des introductions en Bourse et autres opérations de titres des entreprises, telles que les augmentations de capital, dans un contexte d'incertitudes concernant l'économie.

La banque a également indiqué qu'elle avait provisionné 972 millions de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre, contre 344 millions de dollars un an plus tôt, afin de couvrir d'éventuelles pertes sur ses crédits en raison «des inquiétudes macroéconomiques et géopolitiques».

La forte volatilité sur les marchés, provoquée notamment par les craintes au sujet de l'inflation et du resserrement monétaire, a contribué en revanche à stimuler le négoce d'obligations («trading»). Les revenus du trading de produits de taux ont bondi de 44%, à 2,69 milliards de dollars. Les recettes du trading d'actions ont quant à elles reculé de 5%, à 2,07 milliards de dollars.