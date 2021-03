Philippe Heim constitue sa garde rapprochée à La Banque Postale

Arrivé en septembre 2020 à la présidence du directoire de La Banque Postale, Philippe Heim imprime sa marque sur l'état-major du groupe. Dans le cadre de son plan stratégique 2025-2030, la filiale de La Poste a annoncé ce vendredi 26 mars sa nouvelle gouvernance et sa nouvelle équipe de direction. Le directoire est composé de quatre membres, à savoir Philippe Heim, le secrétaire général Tony Blanco et deux nouveaux membres, Marion Rouso et Bertrand Cousin. Ils remplacent Marc Batave, directeur général de la banque commerciale, qui est parti à la retraite.

Marion Rouso est directrice générale de la banque de détail, et par ailleurs, directrice générale adjointe de la branche grand public et numérique du groupe La Poste en charge de la distribution des produits bancaires et non bancaires. Cette ex-BPCE était directrice générale adjointe de la Banque Populaire Grand Ouest. De son côté, Bertrand Cousin est nommé directeur général de la banque de financement et d’investissement au service des entreprises, des collectivités locales et des institutions. Philippe Heim est allé le recruter chez JPMorgan, où il dirigeait l'activité entreprises en Europe de la banque américaine.

Nouveau comex

Outre ces nominations, le comité exécutif de la banque a été revu. Il est désormais composé de 13 membres, regroupant les membres du directoire et les responsables de pôles métiers, de fonction centrale et de contrôle. Dans ce cadre, Olivier Levy-Barouch a été nommé directeur général adjoint en charge de la direction finance et stratégie ; Christophe Van De Walle prend le poste de directeur général adjoint en charge de la direction de l’expérience client et de la direction des opérations bancaires ; et Serge Bayard devient directeur général adjoint de la banque de financement et d’investissement au service des entreprises, des collectivités locales et des institutions, et directeur des entreprises et du développement des territoires.

Cécile Riffard-Bredillot, directrice de la communication et de la marque, intègre ce comité exécutif et Stéphane Dedeyan, qui succèdera le 16 avril prochain à Antoine Lissowski au poste de Directeur général de CNP Assurances rejoindra aussi à cette date le comité exécutif de La Banque Postale.