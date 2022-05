Société Générale-Crédit du Nord: quelles sont les agences qui vont fermer en 2023?

La fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord est en marche. Après avoir dévoilé la marque commerciale de sa future banque de détail, « SG », le groupe au logo rouge et noir a dévoilé aux instances représentatives du personnel le programme de fermeture d’agences qui débutera après la fusion juridique des deux réseaux en janvier 2023. Un plan détaillé sur plus de 40 pages auquel L’Agefi a eu accès.

En 2023, le groupe prévoit d'enclencher la première vague de regroupements en fusionnant 169 agences. Les regroupements d'agences seront au nombre de 25 dans la région lyonnaise, 22 dans le Sud-Est, 20 dans le Nord, 17 dans l’Ouest, 16 en Occitanie et 16 dans la région Centre, 14 à l’Est, 11 en Savoie, 10 en Ile de France et 9 dans le Sud-Ouest.

Le Nord et le Sud-Est en première ligne

L’impact social dépendra, bien entendu, de l’importance du bassin d’emplois dans ces régions. C’est dans le Nord que la casse sera plus importante avec 164 suppressions nettes de postes. 98 suppressions de postes nettes seront opérées dans le Sud-Est, 96 dans la région Ile de France Nord, 90 dans l’Ouest, 78 en Ile de France Sud, 72 en Occitanie, 65 dans le Lyonnais, 64 à l’Est, 46 dans le Sud-Ouest, 45 dans la région Centre, et 41 en Savoie.

Au total, le groupe Société Générale va procéder à 858 suppressions nettes de postes dans ses agences Société Générale et Crédit du Nord en 2023. Sont en majorité concernés les conseillers clientèles (327) et les conseillers clientèle premium (316).

415 points de vente supprimés d'ici à 2025

Selon une synthèse du projet mise à jour en décembre 2021, que L’Agefi a pu consulter, la direction a identifié 411 cas de regroupements de points de vente entre les réseaux Société Générale et Crédit du Nord, mais aussi, de manière plus marginale, à l’intérieur d’un même réseau. Ces regroupements entraîneront, dans les faits, la suppression de 415 points de vente d’ici à 2025 (dans certains cas, ils sont trois à fusionner). Aujourd’hui, les deux réseaux totalisent 2.441 points de vente, dont 1.729 pour la Société Générale et 712 pour le Crédit du Nord.

La fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord s’accompagnera également de suppressions de postes dans les sièges régionaux, les back offices et les middle offices. Au total, ce sont 3.723 postes nets qui vont être supprimés dans la banque de détail d’ici à 2025, selon ce même document. C’est au sein des directions commerciales régionales que les suppressions de postes seront les plus importantes : 2.652.