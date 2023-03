Passionné depuis le berceau par la directive européenne Solvabilité 2 et la norme comptable IFRS 17, Bertrand rejoint L’Agefi début 2021 pour suivre l’industrie financière, et en particulier l’assurance. Il a débuté dans la presse locale après des études d’économie et de sociologie. L’assurance des catastrophes naturelles, des récoltes ou du risque cyber, mais aussi les choix stratégiques des différents acteurs de l’assurance, l’intéressent au moins autant que la régulation financière et le rugby.