L’ex-Gras-Savoye attend sa nouvelle dirigeante

Florence Tondu-Mélique est attendue plus tôt que prévu chez Willis Towers Watson (WTW) en France. L’ancienne présidente-directrice générale de Zurich en France, qu’elle avait rejoint en 2017, occupera son poste de directrice générale de WTW en France et de directrice des activités de corporate risk & broking pour l’Hexagone dès le 8 mai 2023, a appris L’Agefi.

Initialement programmée «au plus tard le 1er juillet 2023», sa prise de poste effective est plus rapide qu’anticipé grâce à une réduction de la durée de son préavis chez la branche française de l’assureur suisse, comme l’avait révélé l’Argus de l’Assurance.

La dirigeante, qui a débuté sa carrière au sein de la practice «services financiers» de McKinsey & Company, arrive en pleine reconstruction de WTW en France. 85% des activités de la filiale du courtier américain auraient dû être cédés à Arthur J. Gallagher, et les 15% restants logés chez Aon, dans le cadre de la fusion entre Aon et Willis Towers Watson. Mais l’échec de ce rapprochement à 30 milliards de dollars, sur fond de problème antitrust avec le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), a obligé la branche française à rester dans le giron du groupe américain.

Sans patron depuis l’été 2022

WTW en France, qui a réalisé plus de 373 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021 pour un résultat d’exploitation de 24 millions d’euros et un Ebitda de 49,1 millions d’euros, s’est donc engagé dans un nouveau chapitre. En changeant d’abord d’identité : exit le plus que centenaire «Gras Savoye Willis Towers Watson», abandonné pour «WTW en France». Ce nouveau nom est censé «accompagner l’entreprise dans sa nouvelle dynamique de croissance et de transformation». Il marque surtout la plus grande intégration de la branche française dans le groupe et ses objectifs financiers.

La filiale a ensuite connu un imbroglio autour de son nouveau patron. Arrivé en 2020 après avoir été notamment directeur général de La Parisienne Assurance devenue Wakam, Cyrille de Montgolfier a été remercié en juillet 2022 et a rejoint, par la suite, Leader Insurance en qualité de président du conseil de surveillance. Alors que WTW en France pensait avoir trouvé son remplaçant en la personne de Laurent Belhout, directeur général d’Aon France, celui-ci a finalement décidé, après que l’information a été ébruitée dans la presse, de faire faux bond et de rester chez Aon France. C’est finalement Anne Pullum, présidente de WTW en France et directrice générale de WTW Europe, qui assure l’intérim depuis.

«Un gros défi»

Avec Florence Tondu-Mélique, WTW a déjà réglé ce problème de dirigeant. Mais la nouvelle patronne, qui est notamment passée par Axa Investment Managers et Axa Real Estate avant d’être nommée directeur général opérationnel de Hiscox pour l’Europe, fait face à un défi de taille.

Si son passage chez Zurich France est salué – le nouveau directeur général par intérim de Zurich France Vinicio Zellerin souligne notamment le travail réalisé sur la qualité du portefeuille de la filiale-, Florence Tondu-Mélique change de dimension avec WTW en France. «Elle va passer de la gestion de 220 salariés à 2.200 et de l’assurance au courtage d’assurance, ce qui n’est pas le même métier», résume un courtier français. «C’est un gros défi, c’est loin d’être un long fleuve tranquille», abonde une source interne.

D’autant que la dirigeante arrive avec un mandat clair : faire évoluer WTW en France. «Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission d’accélérer la dynamique de l’activité de WTW en France. Elle assurera le déploiement réussi de la transformation déjà initiée et la mise en œuvre du plan d’investissements ambitieux du groupe en France», indique le courtier dans un communiqué. L’informatique concentre ces premiers investissements qui s’élargiront ensuite aux métiers supports.

Craintes des salariés

Cette transformation ne convainc pas forcément en interne et nourrit les inquiétudes. «Il s’agit de grosses réorganisations qui remettent en cause le socle de l’ex-Gras Savoye», regrette par exemple une source. Le projet, intitulé Move To Win et qui envisageait aussi de réorganiser les régions de WTW en France, est loin de faire l’unanimité. Le départ d’une dizaine de directeurs, notamment de région, pour des concurrents comme Howden, a notamment inquiété les salariés. Après des bruits concernant un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), les syndicats, qui avaient porté leurs inquiétudes lors du rachat avorté par Aon de Willis devant Bercy, ont obtenu des engagements sur le maintien de l’emploi pour 2023 mais pas après le 1er janvier 2024. Ce sera l’un des défis prioritaires de Florence Tondu-Mélique : embarquer les salariés du deuxième courtier en France.