Timide accalmie sur le front des catastrophes naturelles en 2023

C’est une diminution qui reste toute relative. Les pertes mondiales assurées provoquées par les catastrophes naturelles au premier trimestre 2023 devraient atteindre au moins 15 milliards de dollars (13,5 milliards d’euros), indique Aon dans un rapport. C’est certes moins que le coût de ces événements pour le secteur de l’assurance au premier trimestre 2022 (environ 20 milliards de dollars) et au premier trimestre 2021 (environ 30 milliards de dollars), mais «proche de la médiane et de la moyenne des dix dernières années», nuance le courtier américain.

Les tempêtes convectives, avec 5,4 milliards de dollars, s’imposent comme les catastrophes les plus coûteuses pour les trois premiers mois de l’année 2023. Les tempêtes qui ont frappé les Etats-Unis du 1er au 3 mars devraient à elles seules coûter plus de 3 milliards de dollars au secteur de l’assurance. Les tremblements de terre, avec notamment le dramatique événement qui a frappé la Turquie et la Syrie, ainsi que les inondations, complètent le podium des périls les plus coûteux pour l’assurance avec des charges respectives de 3,5 et 2,1 milliards de dollars.



Pertes totales de 63 milliards de dollars

L’Europe tire son épingle du jeu. Après une année 2022 très sinistrée, le vieux continent est, pour le moment relativement épargné alors que les Etats-Unis concentrent à eux-seuls 58% des coûts. «Il est intéressant de noter que les tempêtes de vent européennes ont connu la saison la moins coûteuse depuis la saison hivernale de 1995/1996», commente Aon.

Si les pertes assurées sont proches de la médiane et de la moyenne des dix dernières années au premier trimestre, les pertes totales sont bien supérieures, témoignant du manque d’assurance encore criant pour certaines géographies.

Les pertes totales provoquées par les catastrophes naturelles sur les trois premiers mois de l’année ressortent ainsi à 63 milliards de dollars, contre un peu plus de 40 milliards l’an dernier et surtout une moyenne de référence au XXIème siècle de 53 milliards de dollars et une médiane de 38 milliards de dollars. Le coût du tremblement de terre en Syrie et en Turquie est estimé à 39,1 milliards d’euros, soit l'événement le plus cher jusqu'à présent.