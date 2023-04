Apicil est toujours en avance sur son plan stratégique

Philippe Barret, directeur général d’Apicil, ne cache pas sa satisfaction. «L’année 2022 a tout simplement été une bonne année.» Le troisième groupe français de protection sociale, qui compte plus de 1,8 million d’assurés, a dégagé un bénéfice de 48 millions d’euros au titre de l’année 2022, soit une hausse de 12% sur un an.

Son chiffre d’affaires progresse quant à lui de 10% sur un an à périmètre constant pour atteindre 3,5 milliards d’euros. En épargne, la collecte brute a signé une année record en passant de 2,23 milliards d’euros à 2,57 milliards d’euros. En santé-prévoyance, l’activité est restée stable à 1,15 milliard d’euros mais le résultat passe de 6 millions d’euros en 2021 à 32,9 millions d’euros grâce notamment «à la mise en place d’une politique de redressement tarifaire volontariste et d’une maîtrise des frais généraux responsable».

Croissance externe

Ces résultats permettent à Apicil d’être en avance sur les objectifs de son plan stratégique à horizon 2024 pour la deuxième année consécutive. «Dans un contexte à nouveau inattendu et chahuté, marqué notamment par l’inflation qui s’installe dans le temps et le changement d’environnement de taux, nous avons fait mieux qu’anticiper», plaide Philippe Barret. D’autant que le groupe, qui planchait sur un résultat de 44 millions d’euros, a versé une aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros pour soutenir ses clients aux revenus les plus modestes titulaires d’un contrat santé, ce qui représente un effort total de 2 millions d’euros.

«L’événement principal de l’année reste notre prise de contrôle de Bluelinea qui correspond à notre objectif de diversification d’aller vers les métiers du soin», indique Phillipe Barret. Bluelinea propose des services de téléassistance et des objets connectés à destination des personnes âgées et fragiles.

En 2022, Apicil a frôlé les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires issus d’activités non assurantielles. «Nous allons continuer sur les deux pieds de notre stratégie : croissance externe, en allant chercher des activités qui peuvent avoir leur propre modèle économique indépendant, et croissance interne grâce à intrapreneuriat», continue Philippe Barret. Le groupe dispose pour cela d’une belle capacité d’acquisition avec des fonds propres d’environ 1,5 milliard d’euros avec, à la clé, un ratio de solvabilité de 165%.

«A la moitié de notre plan stratégique, il apparaît que nous devons faire mieux en termes de ventes croisées et de mise en place de synergies au sein du groupe. Deux sujets de fonds subsistent aussi : être encore meilleur pour les clients et faire de nos engagements sociétaux un élément de différenciation», conclut le dirigeant.