Adelaïde renouvelle sa confiance dans sa stratégie de croissance

Adelaïde ne dévie pas de sa route. Le groupe spécialisé dans le conseil, l’intermédiation, la distribution et la gestion en assurances, qui compte comme entreprises Verlingue, Génération et Cocoon, ambitionne de «bâtir un grand groupe de courtage en assurances de dimension européenne, familial et indépendant» grâce à son plan stratégique à horizon 2024. Et ses ambitions se traduisent dans les chiffres : alors qu’il vise 400 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici là, il a enregistré 338 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Cette hausse de 9% de son activité par rapport à 2021 symbolise la croissance régulière de son activité, qui a globalement triplé en dix ans.

«Nous sommes très confiants pour continuer la trajectoire de développement du plan stratégique en 2023 malgré l’environnement compliqué», affirme Benjamin Verlingue, directeur général délégué du groupe Adélaïde. Outre la croissance organique, Adelaïde continuera de miser sur la croissance externe après avoir déjà réalisé une trentaine d’acquisitions en vingt ans. «Nous accordons pas mal d’énergie sur la recherche d’opportunités de croissance externe, avec un élément différenciant qui est le côté entrepreneurial. Nous avons un projet d’entreprise qui résonne chez des gens qui ont construit des belles entreprises qu’ils ont portées et qui cherchent l’étape d’après», précise le dirigeant qui succédera à Jacques Verlingue à la présidence du groupe en 2024.

Portugal et Suisse

La filiale de courtage spécialisée dans la protection des entreprises, Verlingue, continue de tirer le groupe. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 8,6% sur un an à 239 millions d’euros, elle devrait encore symboliser cette soif d’acquisitions. Après avoir déjà bouclé des rachats en Suisse, au Royaume-Uni et au Portugal, le courtier, qui vient d’annoncer le recrutement d’Anne-Jacques de Dinechin, directeur général des activités spécialités au sein de Diot-Diaci, comme directeur général, ne s’arrêtera pas là.

«Nous avons pas mal de réflexions pour étendre le terrain de jeu d’Adelaïde, soit au sein de Verlingue, soit en dehors», confie Gille Bénéplanc, directeur général d’Adelaïde. «Nous souhaitons être un acteur de la consolidation au Portugal ou en Suisse et mettons aussi de l’énergie sur l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne».

Les autres entreprises du groupe connaissent des rythmes de croissance différents. Génération, spécialiste de la gestion de contrats de santé et prévoyance, enregistre une croissance de 13,8% de son chiffre d’affaires à 86 millions d’euros fin 2022 tandis que Cocoon, spécialiste de la distribution d’assurance santé et prévoyance à destination des particuliers, affiche une activité stable à 14 millions d’euros.