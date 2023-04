AG2R mise sur la Maif pour s’ouvrir à l’assurance dommages

A défaut d’un mariage, AG2R La Mondiale choisit une relation plus libre. Le groupe de protection sociale, qui compte près de 15 millions de clients, a dévoilé mardi un partenariat de distribution croisée avec la Maif pour se diversifier vers l’assurance dommages. «Nous avons cheminé dans nos réflexions et nous sommes dit qu’un partenariat de distribution était la meilleure solution permettant de faire des choses programmatiques et progressives sans s’interdire d’avoir des ambitions élevées», explique Bruno Angles, directeur général de AG2R La Mondiale.

Dès le mercredi 12 avril, les conseillers AG2R La Mondiale proposeront la gamme d’assurance auto-moto et corporelle Maif à leurs clients tandis que les conseillers Maif proposeront à leurs sociétaires la prévoyance professionnelle AG2R La Mondiale. Dédiée aux indépendants, ou travailleurs non-salariés (TNS), la gamme prévoyance professionnelle du groupe de protection sociale comporte une garantie de ressources, une assurance décès et une couverture des champs entreprise et dividendes en cas d’incapacité de travail.

AG2R La Mondiale compte 60.000 TNS en portefeuille contre 37.000 pour la Maif qui a dépassé les 4 millions de sociétaires en 2022. Un système de commission a été prévu dans le cadre de ce système d’apporteur d’affaires. «Ce partenariat a vocation à être élargi à deux autres offres, en multirisque habitation (MRH) et une offre d’épargne plus patrimoniale proposée par La Mondiale, d’ici la fin de l’année 2023», précise Bruno Angles.

Le partenariat, présenté comme «pragmatique, équilibré, progressif et sur le long terme», n’a pas vocation à en rester là. «Nous sommes convaincus de la compatibilité de nos ADN communs», affirme Pascal Demurger, directeur général de la Maif. «On ne s’interdit rien, si nos premiers pas dans ce partenariat sont couronnés, il est possible que l’on s’imagine demain d’autres développements. The sky is the limit», abonde Bruno Angles.

Une nécessité stratégique pour Maif

Après des discussions débutées l’an dernier, cette annonce permet à AG2R La Mondiale de s’ouvrir, enfin, à l’assurance dommages. Cette volonté de diversification a d’ailleurs été réitérée dans le plan stratégique à horizon 2025 du groupe. Quelques années après son mariage raté avec la Matmut, Bruno Angles capitalise sur cette expérience. «Nous avions trois options sur la table : un rapprochement avec un opérateur dommages et responsabilité, un partenariat de distribution ou l’acquisition d’une assurtech. Nous nous sommes convaincus que, plutôt qu’essayer de faire une opération à la Matmut, nous devions prendre le parti de faire l’inverse et d’y aller de façon pragmatique et progressive via un partenariat», détaille Bruno Angles qui conclut : «On n’est pas en train de parler mariage, mais il est n’est pas interdit de parler fiançailles. Ce n’est cependant pas le sujet du jour.»

L’opération est tout autant stratégique pour la Maif. Engagée dans un plan stratégique à horizon 2026, la mutuelle niortaise mise sur les partenariats pour se diversifier. «Il y a à la fois une réflexion stratégique et, nous semble-t-il, une nécessité stratégique. Cela fait pas mal d’années que Maif a la conviction que le marché de l’assurance dommages des particuliers en France va subir une inflexion dans le mode de distribution en particulier avec la présence d’intermédiaires de distribution qui seront de plus en plus nombreux», explique Pascal Demurger. Les fiancés sont, pour le moment, à la fête.

